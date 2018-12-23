霹靂特展 999紀念套組限量開搶

霹靂限量好禮有年曆和環保杯，都很值得收藏。圖片提供霹靂國際多媒體

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中國時報
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日製「魔龍歿王」本尊也將助陣特展高雄場。圖片提供霹靂國際多媒體

「霹靂藝術科幻特展」將在明年春節正式降臨高雄駁二藝術特區，為回應粉絲萬千期待，高雄展將特別推出「霹靂藝術科幻特展 999紀念套組」，內附高雄展限定版英雄券4張（偶圖紀念版全票1張，市值280元）、霹靂藝術2019屏風月曆、以及吸管隨行杯，全球限量2000組，優惠特價999元，即日起在霹靂網商品館、霹靂直營店獨家販售。

999紀念套組的內容物中，屬霹靂藝術吸管隨行杯最吸睛，外型是雙層透明杯，武林英雄置身其中，採用壓克力吸管，大容量500c.c輕鬆帶著走，便利實用，還能跟霹靂英雄一起環保愛地球。

棄天帝風之痕登場

高雄場預售票的實體通路已於17日熱烈開賣，戲迷可至霹靂網、ibon、全家FamiPort、博客來、GOMAJI、UDN購買，票種分成180元的預售單人票、360元的預售雙人票、1680元的全期間票，以及999元紀念套組。

此外，特展高雄場的展偶英雄名單持續擴增中，許多以往只能在螢幕上看到的角色，這次都會傾巢而出，除有三先天的最新造型，還有剛完結的劇集《霹靂驚濤》重點主角本尊搶先看，更有棄天帝，天狼星，風之痕等久別的人物，連《東離劍遊紀》魔龍歿王都一齊現身展區。

(中國時報)

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