《天線寶寶》新增8成員賣萌

第2季《天線寶寶》新增8隻泰迪寶寶，形成更大的家庭。（CBeebies提供）

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中國時報
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專為學齡前兒童量身打造的《天線寶寶》自1997年首播至今深受大小朋友歡迎，翻譯成45種不同語言、超過120個地區播映，YouTube每月總播放次數高達7600萬次，全球共有超過10億人觀賞。然而播出之初爭議不斷，BBC接獲不少投訴，抱怨這4個奇形怪狀的傢伙怎麼能夠出現在兒童節目頻道！

生活在神奇島山丘的丁丁、迪西、拉拉、小波一夕間成為熱門人物，火紅程度甚至讓狗仔出動直升機，只為拍攝天線寶寶的「真面目」，也就是演員脫下頭套的休息畫面。為維持天線寶寶的奇妙形象，製作團隊雇用全天候保全，並搭建演員休息專用帳棚。

製作人安伍德（Anne Wood）說：「我們只是想呈現一種專屬幼兒的純真與傻氣。大人可能覺得『神奇島』很假，但從小孩眼中看到的真實世界說不定也很假！」

展現幼兒純真傻氣

2014年BBC開始拍攝第2季60集的《天線寶寶》，安伍德說：「天線寶寶很單純，活在當下。我們只是湊巧捕捉到這個變化世界的時代精神。」

第2季《天線寶寶》新增8隻泰迪寶寶，加上打掃機器人努努、寶寶吐司機以及寶寶點心列車，成為一個更大的家族。每天早上6點在CBeebies頻道播出，當天10點、下午2點、6點及晚上10點再次播出。

(中國時報)

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