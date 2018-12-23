台南大員皇冠圍爐宴 粵式料理上桌

2018年12月23日 01:13 中國時報 劉育良 報導

在房間陽台觀景，視野極佳。（台南大員皇冠假日酒店提供）

山珍海味齊聚一鍋，澎派、美味又討喜。（台南大員皇冠假日酒店提供）

圍爐團聚，在除夕夜享受全家齊聚的歡樂，台南大員皇冠假日酒店迎豬年，以「諸事亨通圍爐宴」為年度主軸，從宴會廳的「歡樂城主題活動」、彩豐樓的專屬包廂到外帶年菜，以最擅長的粵式料理上桌，打造一場讓人難忘的除夕餐。

在餐廳享用圍爐餐已成風潮，大員皇冠假日酒店的宴會廳，在香港名廚袁東海精心設計下，端出像是香燉一品佛跳牆、原煲福建鮑魚飯等多道名菜，以吉祥之名營造年節好彩頭。美食當前，娛樂節目更不可少，舞台LIVE秀表演之外，也規畫了親子互動遊戲區、大型氣墊、扭蛋轉轉樂，以及抽獎，試試看手氣能否把元素餐券、下午茶券、住宿券等獎品帶回，最大獎則是價值1萬7600元的景觀套房住宿券。此區費用半桌6人為1萬2888元，全桌10人為1萬8888元。

坐專屬包廂享天倫

如果不想受到他人干擾，好好享受闔家團圓的親情，彩豐樓的專屬包廂是首選，在隱密的包廂內品嘗台菜粵式新吃法，此區半桌5人為1萬2800元，全桌10人為2萬3800元；此外，這裡的小吃區也可成為圍爐用餐處，5人份8800元、10人份為1萬6800元。

當然，如果是小家庭客群，用西式的自助餐享或是精緻套餐，受另一種圍爐氣氛，也是一種新體會。元素自助餐的除夕餐分晚上5到7點、7點半到9點半兩個用餐時段，每人1688元，7到11歲兒童每人880元。若想吃套餐，「煉‧瓦」新春套餐每客2088元，結合鐵板燒和懷石料理雙特色，主菜為美國沙朗牛肉、伊比利梅花豬、紐西蘭小羔羊排3選1。

新春假期房價優惠

年菜外帶是新風潮，方便想在家圍爐、卻又無法烹煮主菜的家庭主婦，每盅2580元的「雲南松茸海味燉雞湯」，3280元的「門冬鮑魚海螺燉雞湯」，山珍海味齊聚一鍋，湯鮮味美。此外，廣式臘腸糯米飯、臘味芋頭糕、豐味蘿蔔糕，也都是除夕圍爐的吉祥菜，象徵年年高升。限量外帶年菜，需要親自到酒店提領。

明年農曆年長達9天假期，大員皇冠假日酒店自明年2月4日至10日止，凡預訂新春3天2夜就可享最高房價85折優惠，一晚房價最低為4950元起。上述所有價錢須再加10％服務費，可洽（06）3911899轉各餐廳。訂房可洽（06）3911858。

飲酒過量 有害健康

(中國時報)