中華賓士捐200萬 助藍迪兒童之家

中華賓士捐200萬 助藍迪兒童之家　圖片提供中華賓士

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中國時報
報導郭隆富

在國內豪華進口車界執領導地位的「中華賓士集團」，深耕台灣近50年，長期投入社會公益及愛心慈善活動，在多次面臨重大災難包括921大地震、莫拉克颱風、高雄氣爆及台南地震的嚴重災情時，都在第一時間慷慨捐輸並結合同仁捐款。且自2010年起，陸續慈善捐助予「喜願協會」、「一粒麥子社福基金會」、「門諾基金會」、「財團法人中華民國唐氏症基金會」、「財團法人罕見疾病基金會」、「雅文兒童聽語文教基金會」及「財團法人南迴健康促進關懷服務協會」等社福團體，協助需要幫助的人。

孩子是未來的光明與希望，但不是每株幼苗都能得到妥善的關愛與照顧，這些有待茁壯的孩子們，需要社會的溫暖輔助他們安養成長，而學習與閱讀是成長過程中，幫助孩童打開知識大門的最佳方式。有鑒於此，今年「中華賓士集團」的慈善捐贈特別和「藍迪兒童之家」攜手合作，將新台幣200萬元善款認捐該基金會設立於楊梅新院區的圖書館，讓該院的孩童能擁有舒適的閱讀空間，鼓勵他們自閱讀中獲得知識與快樂。

中華賓士集團日前在台北市北投區大度路三段168號總公司舉辦「2018愛心慈善捐贈」活動，由「中華賓士集團」柯亞洪總裁將新台幣200萬元支票交予「財團法人桃園市藍迪基金會附設桃園市私立藍迪兒童之家」李沛潔主任。

拋磚引玉滿心期待

柯亞洪總裁表示：「閱讀可幫助孩童打開知識大門，為他們注入正能量，並且導向正確的人生方向。我們希望藉由此項慈善認捐行動，為台灣社會注入更多關懷與正向能量。」

(中國時報)

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