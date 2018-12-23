飛利浦空氣清淨機買一送一

2018年12月23日 01:13 中國時報 報導王儒哲

致力於「創新讓生活更美好」的健康科技品牌飛利浦及台灣3C家電通路龍頭燦坤，首創「1＋1愛家零距離」活動，即日起至12月31日。 圖片提供燦坤

世界衛生組織警告，空汙已是全球人類窒息性危機。致力於「創新讓生活更美好」的健康科技品牌飛利浦及台灣3C家電通路龍頭燦坤，首創「1＋1愛家零距離」活動，即日起至12月31日，在京東商城購買飛利浦空氣清淨機（AC4552），即可憑活動序號至燦坤快3網路商城，免費兌換飛利浦智能抗敏空氣清淨機（AC2889）1台，讓台灣親友也能享有「新」鮮空氣，更看好歲末有空氣清淨機濾網及其他小家電除舊布新需求，燦坤獨家再送600元折價券，凡參與「1＋1愛家零距離」活動的消費者可於2019年農曆年前後1～2月購買飛利浦小家電商品消費滿3000元折300，傳遞健康「新」意！

今年空氣清淨機品牌推出的新品皆以2萬元以上、訴求20坪以上大坪數適用、且具備智慧微塵偵測的高階空氣清淨機機種為主。尤其近2個月天氣又冷又髒，燦坤整體空氣清淨機銷量飆增5成。

燦坤針對「1＋1愛家零距離」活動的消費者，看好免費兌換飛利浦智能抗敏空氣清淨機（AC2889）後有更換濾網的需求，除提供濾網促銷之外滿3000元折300的折價優惠，於1月11～15日祭出限時4天能阻絕病毒、抗敏的PHILIPS 25坪智能抗敏空氣清淨機AC5659的優惠，市價3萬8888元，限時4天會員價2萬6888元，再送總市價8800元的HEPA濾網+活性碳濾網，同時可享滿3000折300的折價券優惠。PHILIPS奈米級淨護活性碳濾網FY2420、PHILIPS奈米級淨護HEPA濾網FY2422兩款濾網市價各2180元，會員價2080元，再享滿3000元折300優惠。

(中國時報)