La Facette酒窩推套餐慶耶誕

La Facette酒窩推套餐慶耶誕　圖片提供酒窩

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中國時報
報導魏嘉虹
La Facette酒窩推套餐慶耶誕　圖片提供酒窩

座落於台北東區的「La Facette酒窩」，是以葡萄酒為主的餐酒館，主打全系列DBR Lafite拉菲羅斯柴爾德集團優質佳釀，從萬把塊的5大酒莊之首，到千元親民價格，就是要讓更多人感受到葡萄酒文化的美好。

擁有「紅酒之王」美譽的DBR Lafite拉菲羅斯柴爾德，是一個以拉菲羅斯柴爾德酒莊為首的葡萄酒酒業集團，旗下共有10個品牌酒莊，版圖橫跨法國、南美洲與中國，亦為目前全球最大的葡萄酒業集團， 其中最耳熟能詳的就是5大酒莊之首的拉菲古堡。

店內供應DBR Lafite全系列酒款從香檳、貴腐到各式紅白酒，甚至稀有的拉菲干邑白蘭地，款式豐富齊全，並獨家販售拉菲精選系列中「拉菲精選傳奇DBR Lafite LEGENDE系列」，這款從形象到口感品質，皆最接近大家認識的拉菲古堡，且價格是一般消費者都可以入手的，再加上傳奇系列屬日常餐酒，可以即買即飲，不需要長時間醒酒，就能感受到箇中美味。

耶誕佳節即將來臨，為此，La Facette酒窩結合DBR Lafite LEGENDE拉菲精選傳奇系列酒款推出系列主題套餐。即日起至12月31日，套餐內容包含沙拉、前菜、主食安格斯肋眼牛排、盤克夏沙朗豬排擇一、甜點；並搭配DBR Lafite LEGENDE拉菲精選傳奇波爾多紅／白酒。

推廣價從1580元起，邀請大家一同微醺的沉浸在耶誕氣氛裡，共享波爾多葡萄酒的傳奇時刻！

飲酒過量有礙健康

Index

「La Facette酒窩」餐酒館

★地址：台北市忠孝東路四段122號2樓

★訂位專線：（02）8772-2686

(中國時報)

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