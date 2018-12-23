康橋領袖營培養孩子10大能力

2018年12月23日 01:13 中國時報 報導王儒哲

當世界愈來愈無國界，科技持續顛覆各種商業模式，具備跨領域整合能力的人才能創新突圍，脫穎而出。然而，跨領域學習的心態與方法應該從小培養，因此，擁有豐富舉辦營隊經驗的「康橋領袖營」，2019年特別推出跨界主題冬令營，將最具特色的英語、生物、探索與STEAM教育整合，希望帶給孩子創新多元的課程體驗。

擁有豐富營隊辦理經驗的康橋領袖營，累積多年好口碑，希望透過主題式營隊課程，帶領孩子從玩中學，進而培養10大能力：

一、環境適應力：營隊不同於孩子所熟悉的學校及家庭，孩子需學習如何快速適應新環境。

二、生活自理力：營隊沒有父母及師長的照顧，孩子需學習生活自理與獨立。

三、情緒管理力：在陌生的環境中，情緒容易受到影響，孩子可藉此學習如何抒發及管理自我情緒。

四、人際溝通力：孩子來自不同各地，透過營隊生活，可以訓練孩子的人際溝通能力。

五、同儕關懷力：孩子脫離舒適圈，更能學會將心比心與互相關懷。

六、知識理解力：課程結合有趣的主題，透過操作與討論，真正理解知識原理，跳脫填鴨教學。

七、專注觀察力：以有趣的生物物種為題材，引導孩子對生活週遭保持好奇與熱情，培養觀察力。

八、問題解決力：結合STEAM英語課程，讓孩子時時動腦、發揮創意，以現有的資源解決問題。

九、手作創造力：以工程設計為藍圖，讓孩子在設計與手作中得到樂趣，發揮造創力。

十、身體協調力：以攀岩、大溜索、獨木橋等課程，鍛鍊身體協調性與肌耐力，達到強健體魄與心智。

■Index

2019寒期康橋領袖營（為期9天，僅此一梯）

★營隊日期：2019/1/21（一）～2019/1/29（二）

★諮詢電話：（02）8195-8852陳老師

★更多訊息詳見：www.knsh.com.tw/_KCBS/leadercamp/

(中國時報)