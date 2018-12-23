威尼斯號 水城美景搬上郵輪

義大利郵輪品牌歌詩達豪砸250億台幣，專為亞洲打造的全新旗艦級「威尼斯號（Venezia）」，明年將遠從義大利航行到亞洲，並把最珍貴的首次母港之旅獻給台灣的基隆港，以基隆作母港（意指旅客於該地原點上、下船）史上造價最高郵輪之姿，在5月9日展開赴日本的8天旅遊，這也是威尼斯號明年唯一一檔在台出發的旅程，屆時船齡僅60多天、載客量高達5260人的威尼斯號，更將刷新多項來台郵輪紀錄。
直擊位於義大利擁230年歷史、全球最大的造船廠Fincantieri，一窺建造中的威尼斯號真面貌，不難發現歌詩達對其寄與厚望，13萬5500的噸位，是歌詩達在亞洲運行噸位最大的郵輪，從靈感發想到執行技術層面就耗費3年，歌詩達新船項目總監Sebastian Barbon說：「我們希望把義大利的美好特色傳遞給華人，這整艘船都將充滿義式浪漫氛圍！」
優游大運河嘆息橋
歌詩達選擇以義大利極富特色的「水城」威尼斯作為主題打造郵輪，在威尼斯號創下的眾多「第一」紀錄裡，最大亮點即是它是全世界第一艘以城市為名的郵輪，同時也將許多威尼斯著名景點首度復刻搬上船，讓亞洲遊客不必遠赴歐洲就能感受正宗義式風華。
踏進郵輪大廳，彷彿親臨威尼斯最經典的「聖馬可廣場」，天花板上的飛鴿圖樣，令人想起聖馬可廣場上白鴿群起飛舞的模樣，而和廣場一樣佇立在石柱上、居高臨下的展翅飛獅，不僅是威尼斯的城徽，更像守護者般在此神氣地迎接賓客。聖馬可廣場是每年威尼斯舉辦嘉年華的主要場所，在威尼斯號上，這裡也將有街頭藝術家、音樂家和卡通人偶等，以威尼斯式的熱情表演歡迎賓客登船。
威尼斯最重要的水路「大運河」、悠悠穿梭在城裡河道上的貢多拉划船等必訪經典，也都將在郵輪上重現。威尼斯號上的大運河兩側設置了用餐區，當貢多拉上的船夫高歌一曲時，威尼斯最令人陶醉的畫面就在海上上演；河上更有復刻版的嘆息橋，帶著「戀人在橋下接吻便能天長地久」的古老傳說，祝福著蒞臨此處的戀人們，日落時的「晚餐親吻儀式」則使現場更添溫馨浪漫氣氛。
屆時僅2個月船齡
威尼斯號上的表演劇院也展現威尼斯的古典風華，複製威尼斯享譽全球的「鳳凰劇院」，該劇院曾是《茶花女》、《弄臣》等指標性鉅作的首演地，劇院內金碧輝煌，顯盡巴洛克風格之美。
明年5月9日威尼斯號即將啟程，對許多郵輪迷而言，能搭上知名品牌的新郵輪首航是罕見的光榮戰績，全球頂級郵輪的造船廠大多位在歐洲，建造完成後，航行到台灣通常需2個月左右，威尼斯號來台時即僅有2個月船齡，且抵台之前，毫無經歷過以其他地方為母港的旅程，台灣可說是第1次有機會迎接這宛如新生兒般的百億郵輪。
(中國時報)