威尼斯號 水城美景搬上郵輪

2018年12月23日 01:13 中國時報 何書青 （義大利傳真） 報導（義大利傳真）

在威尼斯乘坐貢多拉遊河，是體驗當地特色風情最具代表性的活動。（何書青攝）

現正於全球最大造船廠Fincantieri、如火如荼建造中的威尼斯號，擁13萬5500噸、5260人載客量的規模。（何書青攝）

雄獅旅遊主題旅遊部總經理游國珍（左起）、歌詩達新船項目總監Sebastian Barbon（中）與歌詩達郵輪資台灣及香港區資深銷售經理林耿宇探訪建造中的威尼斯號。（何書青攝）

貢多拉、大運河、嘆息橋等威尼斯的經典代表元素，都將化身在威尼斯號的餐廳中，還會有船夫在貢多拉上高歌一曲。（雄獅旅遊提供）

威尼斯號有多款房型，套房也可選擇2至4人入住。（雄獅旅遊提供）

威尼斯號的迎賓大廳以威尼斯的著名景點聖馬可廣場作為設計概念。（雄獅旅遊提供）

威尼斯號小檔案

義大利郵輪品牌歌詩達豪砸250億台幣，專為亞洲打造的全新旗艦級「威尼斯號（Venezia）」，明年將遠從義大利航行到亞洲，並把最珍貴的首次母港之旅獻給台灣的基隆港，以基隆作母港（意指旅客於該地原點上、下船）史上造價最高郵輪之姿，在5月9日展開赴日本的8天旅遊，這也是威尼斯號明年唯一一檔在台出發的旅程，屆時船齡僅60多天、載客量高達5260人的威尼斯號，更將刷新多項來台郵輪紀錄。

直擊位於義大利擁230年歷史、全球最大的造船廠Fincantieri，一窺建造中的威尼斯號真面貌，不難發現歌詩達對其寄與厚望，13萬5500的噸位，是歌詩達在亞洲運行噸位最大的郵輪，從靈感發想到執行技術層面就耗費3年，歌詩達新船項目總監Sebastian Barbon說：「我們希望把義大利的美好特色傳遞給華人，這整艘船都將充滿義式浪漫氛圍！」

優游大運河嘆息橋

歌詩達選擇以義大利極富特色的「水城」威尼斯作為主題打造郵輪，在威尼斯號創下的眾多「第一」紀錄裡，最大亮點即是它是全世界第一艘以城市為名的郵輪，同時也將許多威尼斯著名景點首度復刻搬上船，讓亞洲遊客不必遠赴歐洲就能感受正宗義式風華。

踏進郵輪大廳，彷彿親臨威尼斯最經典的「聖馬可廣場」，天花板上的飛鴿圖樣，令人想起聖馬可廣場上白鴿群起飛舞的模樣，而和廣場一樣佇立在石柱上、居高臨下的展翅飛獅，不僅是威尼斯的城徽，更像守護者般在此神氣地迎接賓客。聖馬可廣場是每年威尼斯舉辦嘉年華的主要場所，在威尼斯號上，這裡也將有街頭藝術家、音樂家和卡通人偶等，以威尼斯式的熱情表演歡迎賓客登船。

威尼斯最重要的水路「大運河」、悠悠穿梭在城裡河道上的貢多拉划船等必訪經典，也都將在郵輪上重現。威尼斯號上的大運河兩側設置了用餐區，當貢多拉上的船夫高歌一曲時，威尼斯最令人陶醉的畫面就在海上上演；河上更有復刻版的嘆息橋，帶著「戀人在橋下接吻便能天長地久」的古老傳說，祝福著蒞臨此處的戀人們，日落時的「晚餐親吻儀式」則使現場更添溫馨浪漫氣氛。

屆時僅2個月船齡

威尼斯號上的表演劇院也展現威尼斯的古典風華，複製威尼斯享譽全球的「鳳凰劇院」，該劇院曾是《茶花女》、《弄臣》等指標性鉅作的首演地，劇院內金碧輝煌，顯盡巴洛克風格之美。

明年5月9日威尼斯號即將啟程，對許多郵輪迷而言，能搭上知名品牌的新郵輪首航是罕見的光榮戰績，全球頂級郵輪的造船廠大多位在歐洲，建造完成後，航行到台灣通常需2個月左右，威尼斯號來台時即僅有2個月船齡，且抵台之前，毫無經歷過以其他地方為母港的旅程，台灣可說是第1次有機會迎接這宛如新生兒般的百億郵輪。

(中國時報)