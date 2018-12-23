全家出遊12歲以下免費

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中國時報
報導（義大利傳真）

看好威尼斯號吸客力，雄獅旅遊搶先獨家包船來台，明年度在台僅此一趟。旅程以台灣人最愛去的日本為目的地，並考量玩得悠閒盡興的天數，推出5月9日出發的8天行程，前往鹿兒島、宮崎、大阪、高知等4港口，並準備多款加購的岸上行程，方便旅客規畫假期，包含鹿兒島天然砂浴溫泉、宮崎單車之旅、探訪日本3大鐘乳洞的高知龍河洞等。

由於大阪是人氣旅遊地，因此特地規畫停靠時間超過12小時，讓遊客一次玩個夠，且港口就位於市區，下船吃喝玩樂方便，岸上行程選項更是豐富，不僅有最熱門的環球影城、大阪城景點可選，甚至想到鄰近的京都或神戶來趟一日遊也OK。

威尼斯號主打親子，雄獅旅遊也特別優惠攜家帶眷的遊客，即日起推出「內艙第2人半價、兒童免費」等優惠，親子出遊省很大，12歲以下兒童通通免費，若一對大人帶2位兒童同住4人內艙，相當於8天旅程每人只要2萬850元起。如非攜帶兒童也仍有第2人半價優惠，若入住4人內艙，每人平均最低3萬6900元起；雙人內艙，每人最低4萬425元起；4人陽台房則是每人4萬5900元起；另有雙人陽台房，3人內艙、3人陽台房，以及2至4人之套房等。詳情可電洽（02）8793-9614，或至官網www.liontravel.com/promotion/cruise/costa/costa-venezia.html訂購。

(中國時報)

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