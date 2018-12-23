海上足球俱樂部親子寓教於樂

郵輪上的戶外兒童設施豐富。（雄獅旅遊提供）

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中國時報
報導（義大利傳真）
威尼斯號推出「海上足球俱樂部」，並設立尤文圖斯博物館。（雄獅旅遊提供）
「星光酒吧」夜夜舉辦以電影為主的派對，還設有戶外座位區。（雄獅旅遊提供）

親子客群是威尼斯號的一大主攻，在2116間艙房裡，近4成都是家庭式艙房，並設計許多設施和活動讓小朋友玩得盡興，包含有3條高空滑水道的拉古那水上樂園、繩索挑戰道、戶外思高兒童俱樂部等，其中更合作知名義大利球隊尤文圖斯（Juventus），推出亞洲獨家的「海上足球俱樂部」。

海上足球俱樂部有尤文圖斯博物館、主題酒吧和精品購物廊，小球迷們還可以參加「尤文圖斯青少年足球培訓課程」，一起看展覽了解球隊歷史、學習隊曲、玩技術動態遊戲、情境遊戲、進行足球比賽等，共約2小時寓教於樂的室內、外訓練活動。晚餐時教練和學員們一起在義大利餐廳內享用尤文圖斯晚宴，教練發表結訓分享後，將頒發訓練證書給學員們，在這趟旅程中留下別具意義的紀念。

星光熠熠的紅毯大道也被搬上郵輪，不只有威尼斯的霸氣金色飛獅雕像，多位國際巨星的蠟像在此等著粉絲來合影；追星主題繼續延伸到「星光酒吧」，每晚都舉辦以電影為主題的派對，傑克船長、超人等電影明星角色將輪番陪賓客夜夜狂歡。

派對當然也少不了「威尼斯味」，威尼斯最著名的傳統面具狂歡節也將在海上重現，現場準備多款面具和服裝讓賓客挑選，換上新裝扮後，便能盡情享受面具舞會的魔力。此外還有陽光泳池、購物中心、KTV、賭場等休閒娛樂場所。

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(中國時報)

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