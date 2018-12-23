聚集13家餐廳中西式料理大快朵頤

2018年12月23日 01:13 中國時報 何書青 （義大利傳真） 報導（義大利傳真）

威尼斯號上餐飲豐富多元，擁有高達13家餐廳，位居歷年來台郵輪餐廳數之冠，囊括中、西式料理，義大利菜、美式牛排館、中式火鍋、日式鐵板燒等都吃得到，過半餐廳提供免費餐點。台灣人熱愛吃Buffet，免付費的「麗都市集餐廳」匯集世界各地料理，不僅有道地義大利菜，也順應亞洲人口提高中餐比例，貼心設置兒童用餐區，並準備可愛餐具和塗色遊戲送給小賓客。

威尼斯號特別強調道地的義式美味在，付費餐廳中，義式餐廳「卡薩諾瓦餐廳」最富話題性，邀來米其林餐廳名廚Umberto Bombana設計菜單，他的8½Otto e Mezzo BOMBANA餐廳連續6年奪下米其林最高的3星殊榮，饕客可在卡薩諾瓦餐廳大啖經他親選的正宗義式料理；並貼新提供兒童免費套餐。

而郵輪上的食材常需經2次烹飪，義大利麵麵條的口感更受考驗，威尼斯號上有販售義大利麵的餐廳，都引進擁140年歷史的義大利麵品牌百味來（Barilla），該品牌研發出複熱也不會讓質地軟爛的麵條，讓遊客也能吃到口感彈牙的美味義大利麵。

義大利人最喜愛的咖啡也不馬乎，船上餐廳與咖啡廳全都採用被譽為義大利「國寶級精品咖啡」的意利（illy）咖啡，用的是100％上選阿拉比加（Arabica）咖啡豆製成，也因在全球咖啡品牌中，意利是唯一保證咖啡因含量不超過1.5%的品牌而享有盛名。

(中國時報)