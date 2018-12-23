中信銀好威連7年得獎數破百

2018年12月23日 01:13 中國時報 報導楊閔惠

中國信託商業銀行再傳捷報！被譽為金融業奧斯卡獎的「台灣傑出金融業務菁業獎」（簡稱「菁業獎」）14日在台灣金融研訓院菁業堂舉行頒獎典禮，中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）榮獲「最佳海外發展獎─本國銀行組」特優獎、「最佳企業金融獎」優等獎、「最佳消費金融獎」優等獎、「最佳財富管理獎」優等獎及「最佳風險管理獎」優等獎5項大獎肯定。統計今年以來，中信銀行已獲得海內外185項大獎，年度得獎數再創新高紀錄，並寫下連續7年得獎數破百之佳績。

由台灣金融研訓院主辦的「菁業獎」今年邁入第9屆，在臺灣金融業具指標意義，今日頒獎典禮由中國信託銀行總經理陳佳文帶領法金暨國際事業執行長黃毅、個金營運總處總處長楊淑惠、全球個金風險管理處處長王俊權以及消費金融處處長宋苑芝出席，陳佳文總經理受獎致詞時表示，中信銀行藉由創新及優化客戶體驗，強化中、後台能力支援業務發展，持續提升海外獲利比重，成為台灣最國際化的金融機構。

海外發展笑傲本國銀

本屆菁業獎參選件數為歷屆新高，中信銀行從36家金融機構、102件參選資料中脫穎而出，勇奪「最佳海外發展獎─本國銀行組」特優獎。主辦單位表示，中信銀行以併購、參股等多元方式積極拓展海外據點，跨足14個國家及地區，共計260處分支機構，成效顯著。同時，中信銀行強化香港、新加坡、紐約區域金融中心功能，提升跨境業務連結，以整合性服務提供客戶優質金融體驗，亦獲得「最佳企業金融獎」優等獎。

另一方面，因應金融科技潮流，滿足客戶多元數位理財需求，中信銀行以個人化、數位化服務建構創新支付生活圈，榮獲「最佳消費金融獎」優等獎。面對金融科技變革，中信銀行透過數據、模型、策略與平台之錘鍊，落實風險控管、精進資產品質，摘下「最佳風險管理獎」優等獎。中信銀行推出以客戶體驗、需求的家庭理財健檢服務，提供專業的財務規畫建議，滿足客戶不同人生階段的金融需求，深化客戶連結度，獲頒「最佳財富管理獎」優等獎。

(中國時報)