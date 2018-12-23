合庫多功能文康活動中心揭幕

2018年12月23日 01:13 中國時報 報導黃詩芬

合庫金控愛護員工打造「幸福職場」，於本月19日總部B棟大樓正式揭幕啟用「多功能文康活動中心」，其中設施包含多台跑步機以及飛輪健身車的健身房、專用羽球場及籃球場，還有一間提供桌球、舞蹈、瑜伽、太極拳與外丹功使用的多功能教室，讓所有合庫人可以在此盡情揮灑汗水、舒展身心。

一向關心員工的雷仲達董事長深感許多同仁下班後，選擇在家當沙發馬鈴薯或是手機低頭族，久而久之健康亮起紅燈，雷董事長表示，運動中心啟用後，同仁下班就可以直接到運動中心打籃球、羽球、桌球或是跑跑步，汗流浹背後會感到心情放鬆愉快，並且緩解工作上緊繃的情緒，運動也可以鍛鍊體魄、減少肥胖，並且，經由運動還能了解認識其他部門的同事，往後工作上涉及其他部門時，彼此間的溝通就會更為順暢，可說是一舉數得。

雷仲達董事長自上任後，優先響應政府改善員工薪資條件，凝聚合庫員工向心力，一向將員工視為家人般照顧的雷董事長認為打造幸福企業，應落實在員工福利與相關制度的規畫上，讓員工出自內心的「感受幸福」，勞資雙方彼此建立一個雙向付出的正向循環，成為良性互動充滿愛的團隊，企業才能茁壯成長永續經營。

連續10年榮獲教育部體育署「體育推手獎」肯定的合作金庫，長期栽培棒球、桌球、羽球3支球隊，提倡「全民運動」政策，每年舉辦多場球類邀請賽及學童育樂營，受客戶及家長的肯定，致力推動企業社會責任達成企業永續經營，合庫愛才育才，期望每位有效率的職員都成為有「笑率」的幸福員工，締造一個讓員工安心、開心的工作環境，就是合庫長久以來努力打造的幸福職場。

(中國時報)