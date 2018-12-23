中市辦媒體識讀營學員收穫滿滿。

2018年12月23日 01:13 中國時報 報導黃詩芬

台中市政府新聞局所舉辦的拒絕「傲慢與偏見」──培養媒體識讀力研習營第二梯次課程，日前（12月11日、12日）順利結束。2天1夜的行程，由學者專家、媒體高層主管、主播等專業師資，帶領學員思考媒體近用權、性別與社會歧視、假消息傳播等多元議題，豐富的實例與深入淺出的解說，引起學員踴躍討論，每一位學員都覺得興致盎然、收穫滿滿。課程結束後，學員也主動分享了自己的心得：

世新大學余陽洲老師分享了男女的社會既定印象及主流價值觀，引導我們獨立思考，不隨著媒體廣告起舞，並且看清楚每則新聞及廣告訊息背後的意圖，我認為是很棒的概念！（學員／林協佑）

經由賴祥蔚教授深入淺出的說明並以故事實例加強印象，對於媒體近用權的環境時勢儼然有所了解，但這個主題與自媒體合併討論的話，我有兩個看法：在自媒體時代來臨之際，「媒體近用權」是否仍是個議題？現在看起來，互聯網普及自媒體發達好像化解了原來的問題。而自媒體引起的其它相關的議題，也讓人有興趣再去了解。（學員／薛雰雰）

課程的安排非常值得讚賞，我們在三立導覽人員熱心解說下，參觀了副控室、新聞台攝影棚、編輯台以及戲劇攝影棚等工作部門，實際參訪後更深刻了解電視台整體的運作模型，實現腦中所描繪的虛構藍圖。（學員／林泓鑫）

社會本來就有傲慢與偏見，多元民主社會加上網路發達，消息的擴散與影響更是深遠。如何讓民眾不要產生傲慢與偏見，進一步分辨事實真相，就要學習培養對於媒體的認識與閱讀能力，才能讓消息經過消化，思考轉變為思想，如此一來，謠言即可止於智者。時時獨立思考與判斷，我認為這是當前人人都必須學習的一項重要能力。（學員／李文森）（臺中市政府新聞局廣告）

(中國時報)