農場文拚點閱率充斥錯誤資訊。

2018年12月23日 01:13 中國時報 報導黃詩芬

網路時代來臨新聞去中心化，傳統媒體不再是新聞的唯一甚至是主要來源，造成資訊滿天飛，假新聞、農場文在社群媒體中大量傳播，傳播學者提醒民眾：絕對不可輕忽！

所謂「農場文」指的是被稱為「內容農場（Content Farm）」的網站或網路公司，大量炮製內容低劣的網路文章，冠上聳動的標題，目的是要取得網路流量以賺取網路廣告等商業利益，卻在無形中傳播了錯誤的觀念或資訊，甚至引起恐慌。

另一種我們生活中充斥的「假新聞」，則可能成為惡意抹黑的工具。例如芒果盛產季，「芒果打催熟劑，不能吃」的新聞在手機中流竄。或是公投第16案以核養綠，選前幾天被傳「因為中選會臨時改題，若是不同意廢核者應該改為勾不同意」等，都是明顯的例子。

假消息、農場文充斥，對閱聽人、媒體乃至整個社會都有負面的影響。國立台灣藝術大學廣電系教授賴祥蔚，特別針對農場文／假消息，提出3大檢驗標準，教閱聽人分辨：一、檢查新聞是否出自可信的媒體組織或機構？（可信的新聞來源）；二、檢查原始新聞內容是否經過修改或變更？（三手傳播）；三、檢查新聞是否早已過期？（時空不符）

另外，當媒體面對災難新聞時一味搶快，經常發布未經求證的消息，雖然立意良善，卻也可能成為假新聞的來源！賴祥蔚舉普悠瑪出軌事件為例，有媒體報導司機透過廣播系統向乘客說明行車狀況，但事實上，司機只負責開火車，廣播系統另有人負責，兩者是分開的。他建議台灣媒體要建立專家資料庫，遇到專業的問題就要問專家，才能落實媒體自律並客觀報導。（臺中市政府新聞局廣告）

(中國時報)