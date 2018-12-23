潘蓬彬從巴比松走到當代

2018年12月23日 01:13 中國時報 報導何志平

潘蓬彬，30M，〈2020〉，2018年。照片提供潘蓬彬

讓想學畫的朋友馬上能拿筆畫畫，這是潘蓬彬教畫的理念，也是他的夢想。2003年擔任臺北市北投社區大學創校校長，2016接任新北市淡水社區大學校長，讓他以推廣美學為一生的職志。

本月1日潘蓬彬在康寧大學台北校區舉辦「從巴比松走到當代--潘蓬彬油畫個展」，從法國浪漫主義畫派轉為寫實與現化主義的巴比松開始，繼而包括印象派、立體派，甚至在作品中參揉了未來主義的手法，作品雖然數量不多，卻能看出時代的風華與轉折。該展至下個月15日止，是場高質量的美麗色彩饗宴。

長年作育英才的潘蓬彬是根正苗紅的學院派職業畫家，有著知識分子對體制的挑戰細胞，也對各種主義流派提出批判，譬如他曾發表論文認為現代主義的發展過於傲慢與矯情，甚至有種脫離、不合人的天性。同時，他也在不斷思索、探究新時代風格或定義，讓他乍看溫暖樸實卻又充滿人性與生命的作品，有著表徵時代的意涵。

早年向郭道正習畫奠基

潘蓬彬的創作向以在大自然追求真善美著稱，大到捕捉臺灣各地的風光明媚景色，小到身邊周遭人事物的純真與自然。這或許和他早年向郭道正習畫有關，布局與下筆精準、設色明快而空間深遠，流暢自然的風格讓人耳目一新。細觀潘蓬彬在畫展中想要表達的意涵，應從他對展區的規畫與安排的作品可見其用心。首先映入眼簾的是「巴比松式的隱性田園詩情」，〈豐收的季節〉這幅畫凸顯他將童年所看到和經歷過的故事完整、真實的呈現，也是自然主義和寫實主義的終極表現。尤其畫中描寫一窩小雞在田園收穫後的稻草堆裡嬉遊，溫馨中帶有童趣。

接著作品風格一轉，印象派風格的作品〈歸人〉躍然紙上，這種在戶外直接對情景寫生的創作最能體現宛如照相般「記錄」的那一瞬間，也表達創作者當下最真的感覺。此外，當然少不了因畢卡索而源遠流長的立體派作品，可愛又帶著寓意的畫作〈小黑兄弟們〉是他融合了未來主義的靈魂而創作出的代表作，這幅創作將小黑狗的臉孔採空間分割再組合的連續畫面布局，每雙炯炯有神眼睛以極富層次的構圖與氛圍，將立體感與空間感鮮明的呈現，完整詮釋著立體派的圖像結構。

近薄荷綠色彩令人驚豔

然而，最吸引觀展者眼球莫過於主角仍是狗的〈2020〉。此幅援引每年定期預測時尚流行趨勢的權威機構WGSN公布，在2020年時最佳流行色彩是一種清新、簡潔與純粹的「近薄荷綠色彩（Neo Mint）」，其熱度甚至將持續2年以上。潘蓬彬在〈2020〉中除了以近薄荷綠色彩為基調外，風格上仍以立體派為主脈絡，形成跨領域詮釋色彩趨勢與圖像擅變的當代風格。

潘蓬彬認為，藝術像一直前進的輪子，但輪子的著力點每過一個循環就會重複，所以必須恢復古典的文藝復興、新古典主義及對於現代主義反思的後現代等等，儘管看似重複但卻因此增加當時的元素與時代新意。從他的作品中深刻的反映出此種觀點，而讓他的創作能持續精進，更使觀畫者產生共鳴，產生如同音樂般純粹的精神性。

藝術典藏圈

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(中國時報)