2018年12月23日 01:13 中國時報 中時簡立欣

陸港澳升學資訊一把抓。

由《中國時報》、《旺報》撰寫的《2019陸校&港澳升學攻略》。

2018陸校錄取台生名單（部分）

由《中國時報》、《旺報》撰寫的《2019陸校&港澳升學攻略》，12月4日正式出刊，這是目前台灣最詳盡蒐集大陸大學相關入學資訊的工具書，有意了解如何赴大陸及港澳攻讀的台灣學生，藉此機會可以自行搜尋大陸大學申請及求學細節。

2010年起，大陸宣布台灣學測成績可申請大陸大學，自此台灣學生又多了一條升學管道；由於大陸高等教育品質日益精進，加上台灣高教各種亂象，以及兩岸距離近、大陸大學學費便宜等因素，8年來赴陸讀書的台生愈來愈多，2018年起大陸免試招收台灣學生門檻降至學測均標，甚至有學測45級分台生申請到211工程陸校！

不過，苦於市面上少有相關升學資訊，加上台灣限制大陸大學來台宣傳，台灣學子對陸校非常陌生。為了彌補這個缺憾，旺旺中時媒體集團自2011年起開始編撰《台生升學手冊》，並陸續增加大陸台生心聲、港校高端及台生專訪等內容，今年已經是第9本。

內容有系統 資訊夠專業

不同於坊間大陸升學手冊多是資料堆砌，本刊由《中國時報》、《旺報》教育記者簡立欣梳理台生最需要的報考及入學資訊，並親赴大陸、香港採訪，可以說是台灣唯一一本系統性、專業性介紹大陸大學及台生的刊物；此外，將近1/3篇幅介紹港校入學方式，也是該刊最大特色。

2019年本刊花了很大心力在介紹大陸「雙一流」高等教育工程、第四輪學科評估等多種選系工具，另外獨家整理大陸大學對台招生降至均標2018年現狀；值得一提的是，對於台灣學生特別偏好的醫事學歷，《2019陸校&港澳升學攻略》專門闢出一個章節，說明陸校醫學系學制、出路以及中醫藥學校等相關問題，邀請到大陸台籍中醫師現身說法；申請報名方面，也教導台灣讀者如何掌握考試招生時程、看懂招生簡章、學習面試應對方式。

準備入學方面，除了一網打盡兵役問題、醫療保險問題、食衣住行問題，也參考過來人建議，調整就讀陸校心態。

香港8所公立大學 走透透

本刊2019年也走進浙江的寧波諾丁漢大學及浙江溫州的肯恩大學實地採訪，以了解所謂「中外合辦大學」的實際情況，希望能對讀者有所助益；另外首度專訪香港8所公立大學，「香港八大」一次走透透，除了港校行政高層，還有港校申請入學注意事項、港校學習篇、實習篇以及台生經驗談，讓台灣學生更多選擇。

本刊2018年12月4日出刊，每本特價新台幣200元，購買方式如下：

一、現場訂購：

1.《中國時報》總社／中時營銷部（台北市萬華區艋舺大道303號4F）

2.《2019大學暨技職校院多元入學博覽會》大會服務台

日期：2019/2/23（六）11：00至19：00

2019/2/24（日）11：00至18：00

地點：北區-台灣大學綜合體育館（台北市羅斯福路四段1號）

中區-台中國際展覽館-A館（台中市烏日區灣中山路三段1號）

南區-新光三越-高雄左營店10樓（高雄市左營區高鐵路123號）

二、博客來網路書店：

https://www.books.com.tw/products/R030078907

三、郵寄：付款方式可選擇「電匯」、「信用卡」、「自動櫃員機

（ATM）」或「郵局劃撥」。

備註：訂購1至10本（含）均收行政處理費80元，詳洽中國時報客服0800-033-088。

(中國時報)