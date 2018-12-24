旺旺中時民調：貨出人進 台灣發大財！逾6成 挺九二共識

韓國瑜在九合一選舉高呼支持「九二共識」，獲多數民眾肯定，顯見人民期待兩岸關係解凍、榮景再現。（旗山區公所提供、 本報資料照片）

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中國時報
／台北報導
沒有九二共識　兩岸官方交流暫停

準大高雄市長韓國瑜在選戰中高呼支持「九二共識」，獲得多數民眾肯定，顯示民眾盼望增進兩岸關係。根據《旺旺中時媒體集團》最新民調，逾6成民眾贊成在「九二共識」基礎下發展兩岸關係，且無論各年齡層、台灣六大地區皆有過半支持「九二共識」，即使是中立選民也是贊成者居多。

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兩岸一中原則 九二共識核心

韓國瑜在此次九合一選舉，打出「貨出的去，人進的來，高雄發大財」，短時間內打趴原被預期「躺著選都會贏」的民進黨候選人陳其邁，顯見民眾期待兩岸關係恢復正常往來。

遊台陸客配額放寬 榮景可期

據了解，近日大陸也釋出善意，北京文化與旅遊局有意將訪台陸客配額恢復至馬政府時期數目，屆時來台陸客人數可望重現往日光景。旅行公會昨指出，22日來台陸客人數已上升至9000多人，是去年少見高峰人數。旅館公會也說，九二共識若真能帶來人潮與錢潮，當然樂觀其成。

旺旺中時集團在12月19日至20日委託艾普羅所做的最新民調，詢問民眾「贊不贊成在九二共識基礎下發展兩岸關係？」結果顯示有61.1％表示「贊成」，25.9％表示「不贊成」，另有13％民眾未表態。

各年齡層、6大區 過半贊成

各年齡層贊成以「九二共識」為基礎的民眾都過半，其中又以40歲至59歲的中壯族群贊成比例最高，達6成8，70歲以上族群贊成比例最低，也有50.7％支持。

值得注意的是，過去在太陽花學運時期，被認為最不挺兩岸往來的20至29歲年輕族群，也有逾半52.1％支持「九二共識」，反對者僅33.8％。

教育程度較高者贊成比例也較高，無論是高中、專科或大學研究所以上族群，支持「九二共識」的比例都有6成5以上，中小學以下的族群支持者雖不到5成，但贊成的民眾也比不贊成者多出逾10個百分點。

中南部支持比例 高過北北基

從政黨傾向來看，藍綠支持者反應兩極，泛藍族群贊成在「九二共識」基礎下發展兩岸關係者，達89.6％；泛綠支持者不贊成者為67.5％，但表贊成者也有28.4％。至於中立和其他政黨傾向，有46.5％支持「九二共識」，比不贊成的29.5％多出17個百分點。

在六大地區中，贊成「九二共識」的民眾都過半，其中以桃竹苗支持度71.2％居冠，北北基為56％。中南部地區過去被認為是綠營票倉，不過從此次民調來看，無論是中彰投還是高屏地區，贊成「九二共識」的民眾都逾6成，比北北基還高。

此次民調有效樣本為1009人，在95％信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點。

(中國時報)

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