罕見火山爆發引巨浪 已知逾千傷亡！印尼海嘯 6台灣人輕傷脫困

印尼爪哇萬丹省卡里塔（Carita）的居民23日重返海嘯肆虐後的家園，滿目瘡痍的景象讓他們欲哭無淚。遠處還可以看見位於巽他海峽的「喀拉喀托之子」仍然持續冒出火山灰。（法新社）

友善列印
中國時報
／綜合報導

印尼巽他海峽22日晚間罕見因火山爆發引發海嘯，大浪席捲蘇門答臘南部及爪哇西部海灘，造成至少222人喪生、843人受傷，罹難人數持續攀升。外交部指出，目前並沒有台灣旅行團受困，但在當地旅遊的6名台灣民眾一度受困，所幸均屬擦傷，並無大礙，並送往當地醫院緊急救治。

爪哇板底蘭 受創最重

印尼國家災害應變總署（BNPB）發言人蘇托波表示，小型火山島「喀拉喀托之子」（Anak Krakatau）於前晚9時3分噴出500公尺高的黑煙與火山灰，短短24分鐘後，浪頭突然掩上距火山不到50公里的海灘，民眾驚惶逃命，沿岸500餘戶民宅與飯店被無情摧毀。受創最重的是爪哇萬丹省的度假勝地板底蘭（Pandeglang），死亡人數33人，491人受傷。

印尼氣象氣候地球物理局（BMKG）指出，海嘯可能是火山活動造成海底山體崩塌，加上滿月大潮，海嘯破壞力更驚人。

海嘯造成6名國人及3名印尼籍親友一度受困，外交部指出，經我駐印尼代表處力洽，並與印尼AG關懷基金會合作，該基金會救援隊已於23日傍晚將台籍遊客吳女士等受困國人順利送抵醫院治療，確認國人均屬擦傷，並無大礙，待醫生評估住院國人身體狀況許可，吳女士及親友等9人將於今晚轉院至鄰近雅加達地區的醫院。

我4運輸機 待命馳援

駐印代表處官員及三輪慈善基金會台商正前往醫院提供協助，外交部也與國防部協調，整備4架運輸機待命，一旦國人或印尼有運輸、救援需求，將隨時出發。

蘇托波表示，由於火山活動引發海嘯相當罕見，爆發規模不大，事前也「沒發生地震」，當局一度以為只是大潮，還呼籲民眾毋須恐慌。不過，這已是近期內BMKG第2度誤判情勢嚴重性。今年9月28日，蘇拉威西島發生芮氏規模7.5的地震，BMKG一度發出海嘯警告，但30分鐘後又撤銷，結果帕盧（Palu）以及馬穆朱（Mamuju）隨即被海嘯吞噬，最終釀成逾2500人死亡。（相關新聞刊A2）

(中國時報)

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