「別讓我孤單」主唱淚崩找愛妻！印尼火山海嘯無情 剎那天人永隔

印尼喀拉喀托之子火山22日晚間噴發後，海嘯摧毀巽他海峽海岸邊的民宅，留下滿目瘡痍。（美聯社）

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中國時報
／綜合報導
印尼爪哇西部的巽他海峽因火山活動引發海嘯，至今死傷已逾千。一名男子確認家人不幸罹難後痛不欲生。（美聯社）
印尼萬丹省度假勝地板底蘭的卡里塔海灘，遭海嘯襲擊後，一名男子在一棟被海嘯沖垮的別墅廢墟裡搜尋物品。（路透）
印尼火山爆發位置
印尼史上重大海嘯
222印尼大海嘯災情慘重

懸命生死一瞬間！印尼海嘯傷亡慘重，許多不幸在現場經歷恐怖情節的人士餘悸猶存。在印尼經營龍蝦生意的林姓台商回憶，「當時每個人都怕得要死，我全身發抖，腿也軟了」。印尼樂團17主唱法加夏則留著淚，呼喚被海嘯沖走的愛妻。「親愛的，快回家，別讓我孤單！」。聞之令人鼻酸。

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人間煉獄 台商倖存頻發抖

來自屏東的林姓台商在印尼從事龍蝦養殖生意。他在災後透過通訊軟體和在台灣的弟弟聯絡上報平安。他表示，當時正收工正準備去喝一杯，突然聽見巨大聲響，周圍的工人大叫趕快跑，高達2米的浪來的急和快，幸好他躲到了高處逃過一劫。海水退去後，他看到每個人都很害怕，我也全身在發抖、腿軟了。」

許多人和這名台商有一樣的恐怖經歷。樂團「17」在雷桑角（Tanjung Lesung）海灘一個露天音樂會上表演時，海嘯如猛獸般突然來襲，舞台、樂團、觀眾瞬間消失，猶如人間煉獄。所有的人根本來不及反應逃生，就被活生生灌進的海水吞噬捲走。

團員喪妻失聯 主唱問蒼天

事後樂團主唱法加夏（Riefian Fajarsyah）表示，自己當時被海浪沖至海裡，看見身旁至少有20至24具浮屍。他傷心掉淚地說，這個四人樂團的低音吉他手及經紀人均在事件中喪生，還有2個成員下落不明，而他的妻子狄蘭（Dylan Sahara）目前也失蹤，生死未卜。他懇請粉絲們集氣禱告，庇佑這些親友平安。他說，事發後疏散災民進展緩慢，而惡劣天候導致許多道路無法通行。

火山攝影師安德森在海嘯發生時人在萬丹省知名度假海灘－安耶海灘（Anyer Beach）。他憶及：「我一個人在沙灘上，家人在酒店房內睡覺。我忙著拍攝正在噴發的喀拉喀托之子，火山傍晚時分噴發活動強烈，美不勝收。但第一次有海嘯撲向岸之前卻沒有任何徵兆。」海嘯突然撲向岸，嚇得他立即往陸地逃命。

海嘯兩波來襲 不堪回首

他說，當晚有兩次大浪撲向岸邊，第一波的海嘯並不算強，他仍能跑回酒店房間喚醒家人，然後便聽到第二波更強的大浪，從窗望出去，第二波大浪高多了，巨浪沖向酒店，汽車被大水吞沒沖走。我們和其他酒店房客經酒店附近的森林小路逃往高地暫避，並得到當地人照顧。一家人安全無恙，為此他心存感恩。但也寫下「這是他人生第一次遇到海嘯，希望也是中最後一次。」

(中國時報)

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