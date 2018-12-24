國人脫困 我願協助印尼救災

友善列印
中國時報
／台北、台中報導

印尼巽他海峽附近海灘22日晚遭海嘯襲擊，外交部昨表示，受困的台灣人吳女士及其印尼籍親友等9人昨已被印尼救援隊援救，並送往當地醫院醫治。

據悉，受困國人吳敏琪及夫婿李可盛帶著媽媽、姐姐吳子萍等3名印尼籍親友，及2個小孩李禹樂、李依宸到楠榜（SouthLampung）旅遊，遭遇海嘯襲擊，一行人在逃難時受傷。同行還有另兩名台灣人王惠美、何文凱等人。

6名台籍旅客戶籍皆在台中市，其中1人住北屯區，他們向前交通局長（北屯立委參選人）王義川求援，經王義川請當地台商協助，23日獲悉9人受輕傷，台商的車子也待命救援，台中市府表示，已積極與受困民眾在台灣的家人保持聯繫，持續提供關懷與協助。9人均受輕傷，且都已處理好，本來受困者手機沒電，經民宿提供手機，受困民眾已和台灣家人連絡上。

外交部則表示，駐處已派員協同三輪基金會等僑社團體前往營救，經5小時車程抵達海邊，因海水漲潮無法走海邊公路，乃繞行山路和受困國人會合,提供更直接有效的協助。

台大地質系教授陳宏宇表示，印尼巽他海峽因為火山爆發造成山崩進一步引發海嘯而造成重大傷亡，但台灣外海沒有什麼活火山，因此發生類似情況機率不大。不過，台灣處於太平洋板塊地帶，當發生大地震造成板塊擠壓時，可能進一步引發海嘯。東北部及東部的沙岸地區少了緩衝，會受到比較大的影響。

(中國時報)

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