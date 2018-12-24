那一年喀拉喀托 噴出8600棟台北101

2018年12月24日 04:10 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

「轟然巨響後，白晝變成黑夜」。1883年8月27日凌晨5時，喀拉喀托火山開始猛烈噴發，直衝天際的灰塵與岩石和一連串海嘯，導致逾5萬人死亡。這是人類有史以來最嚴重的自然災難之一，當時也藉由電報傳遞，創下第一次全球災難報導的紀錄。

1883年喀拉喀托爆發的威力相當於2億噸TNT炸藥，大約是第二次世界大戰廣島原子彈的1萬3千倍；也是人類至今引爆之炸彈中威力最強的「沙皇炸彈」（Tsar Bomba）的4倍。喀拉喀托噴出大約25立方公里的岩石，相當於8600棟台北101。火山灰衝上8萬公尺高空，相當於9座聖母峰相疊。每一次噴發都引發超過30公尺高的大海嘯。爆發力量之猛烈，使得遠在3千5百公里之外的澳洲與4千8百公里的模里西斯，都能聽到噴發的巨大聲響。

當時一名在巽他海峽駕駛導航船的荷蘭籍舵手回顧事發情況。他說，火山從26日開始噴發，當時人們還不太在意，等到傳來急促的災難警報時，已經來不及避難：「黑暗的濃煙徹底掩蓋遠方的喀拉喀托。明明是白天，我們四周卻變得一片漆黑，伸手不見五指」。巴達維亞（雅加達舊稱）傳來電報詢問喀拉喀托周圍情況，該舵手表示，「我們的最後一封電報說，黑暗與煙塵把我們包圍了」。

荷蘭東印度公司的紀錄則顯示，鋪天蓋地的火山灰與海嘯造成重大災害，喀拉喀托周圍地區瀰漫著塵土、碎石和有毒氣體。地震、海嘯、飛散的岩石與岩漿摧毀火山附近165座村莊與城鎮，導致逾5萬人死亡。爆發也瓦解了這座火山島。

喀拉喀托火山噴發的岩石與灰塵，有相當部分留在高空中長達2年，使世界許多地區出現異乎尋常的天象。在賽希爾群島，天空是火紅色的，太陽好像是霧中的夕陽。在南非，天空中的鮮紅色逐漸變成綠色和紫色。南美洲人們所見的太陽是藍色的。而在巴拿馬，太陽則變成綠色。檀香山的人們好幾個月都欣賞綠色的落日。在美國康乃狄克州的偏遠地區，如血一般鮮紅的傍晚彩霞，使得民眾誤以為發生火災，多次向消防隊舉報。

(中國時報)