小英「維持現狀」淪為空話！民意覺醒 九二共識兩岸解方

2018年12月24日 04:10 中國時報 崔慈悌

贊不贊成在九二共識基礎下發展兩岸關係？

沒有九二共識 兩岸官方交流暫停

新聞透視2016年總統大選，蔡英文以「維持現狀」迴避「九二共識」，獲得中間選民支持，執政兩年多，民眾卻發現小英的兩岸政策只有口號沒有解方，從「韓流」發威到此次民調，顯示民眾已認清「維持現狀」只是空話，轉而支持能解決問題的「九二共識」。

馬英九在總統任內，以「九二共識」為基礎發展兩岸關係，從2008年6月兩岸兩會恢復制度化協商開始，總計簽署涵蓋經貿、金融、交通、社會、衛生及司法互助各層面12項協議，服貿、貨貿也完成簽署或接近收尾，只因碰上太陽花學運才未能實施。

台灣共識 始終說不清楚

蔡英文決定參選2012年總統時，就曾提出以「台灣共識」取代「九二共識」，卻對「台灣共識」內容說不清楚，引發質疑。至2016年，蔡英文二度參選總統，改推「維持現狀」，得到多數選民的支持，認為她應有維持兩岸關係現狀的解方。

不料，除了在就職典禮承認兩岸確實有「九二會談」存在的的歷史事實外，小英上任兩年來，始終未能提出足以取代「九二共識」的解方，面對愈來愈惡化的兩岸關係，只能轉而求助美日的支持，或是避而不談，把問題丟給對岸。

選舉結果 反映民心思變

此次九合一選舉，準高雄市長韓國瑜在兩岸關係上與蔡英文「直球對決」，不僅選前公開表態認同「九二共識、一中各表」，並將選戰核心訴求「貨出得去、人進得來」，大勝15萬票，某種程度也代表選民對於是否支持「九二共識」的答卷。

兩岸政策 應該髮夾彎了

儘管蔡英文在敗選之夜，強調將全面檢討，但在選後不到一周，卻趁著接見美國訪賓時定調九合一只是地方選舉，人民並沒有在兩岸政策議題上做出選擇，言下之意，仍不打算調整她的兩岸政策。

從旺旺中時媒體集團此次最新民調來看，逾6成民眾贊成在「九二共識」基礎下發展兩岸關係，且支持者涵蓋各地區、各年齡層和教育程度，就連中間選民都有過半數贊成，顯然民眾已認清，無論是「台灣共識」還是「維持現狀」，都只是口號，要發展兩岸關係，只有回到「九二共識」。

蔡英文2016在兩岸政策打迷糊仗順利當選，面對2020，選民已不可能讓她在兩岸問題上繼續矇混下去，奉勸總統務實以對。

(中國時報)