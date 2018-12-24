兩岸一中原則 九二共識核心

2018年12月24日 04:10 中國時報 林勁傑／綜合報導

「九二共識」溯自1992年海基會與大陸海協會在香港會談後，針對「一個中國」的政治性議題，我方提出各自以口頭聲明方式表達，陸方傳真回文稱「充分尊重並接受」。2000年，被時任陸委會主委蘇起取名「九二共識」，闡述為海峽兩岸均堅持一個中國之原則，但雙方所賦予之涵義有所不同。至今藍綠紅對「九二共識」的解讀依舊大相逕庭。

當時口頭聲明的內容，我方是根據1992年8月1日前總統李登輝主持的第8次國統會所決議「一個中國的涵義」，內容為「海峽兩岸均堅持一個中國之原則，但雙方所賦予之涵義有所不同。中共當局認為一個中國即為『中華人民共和國』……，我方則認為一個中國應指1912年成立迄今之中華民國……」。

大陸海協會後於1992年11月對我方提出「以口頭方式各自表達」表示「充分尊重並接受」，即兩岸對「一中」涵義有不同的認知，雙方各自以口頭方式表述不同立場，這是馬政府8年最強音的「一個中國，各自表述」。吳敦義上任國民黨主席後亦延續。

中共則自2001年後開始使用九二共識。2008年，美國當時總統布希致電時任中共總書記胡錦濤，胡錦濤主動稱願意在九二共識基礎上與台灣展開協商對話。陸方認知九二共識的核心為兩岸均堅持或同屬「一中」，歷來領導人公開談話上亦不曾說過「各表」，其後多接反對台獨。

習近平此前在慶祝改革開放40周年大會上也表示，要堅持一個中國原則和「九二共識」，鞏固和發展兩岸關係和平發展的基礎，深化兩岸經濟文化交流合作，造福兩岸同胞。

民進黨方面，總統蔡英文在就職典禮上表示，「1992年兩岸兩會秉持相互諒解...達成若干共同認知與諒解，我尊重這個歷史事實」。當前陸委會的態度是，尊重1992年兩岸會談的歷史事實，然而大陸強迫我接受其一中的九二共識，並沒有中華民國存在的空間，這是迄今政府仍不接受的主因。

(中國時報)