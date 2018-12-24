協調出大家都能忍受的說法

2018年12月24日 04:10 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲23日表示，在台灣，「九二共識」、「兩岸一家親」都被標籤化，只要講一句，有人贊成但另一方就反對，所以，他還是認為要透過協調機制，找出一個大家「至少都能忍受」的說法。

2018台北－上海雙城論壇甫落幕，這次論壇中，柯文哲在晚宴上繼2015、2017年，重提「兩岸一家親」，但事後他表示，無論是兩岸一家親或九二共識，這些名詞在台灣都被標籤化了，所以他事先也有告訴上海市台辦主任李文輝，能不能想出雙方都能接受的新名詞。不過，由於一時之間也想不到更好的辦法，所以就先繼續採用兩岸一家親的說法。

不過，對此，準高雄市長韓國瑜認為，若是把這兩個論述定位在標籤化，那就只是嘴巴上滑過去而已，並非從心裡面真正認知，要真正認知、實際推動，才能達到兩岸交流。

對於韓國瑜與他意見不同，柯文哲昨天表示，這是典型的媒體挑撥，沒有什麼，他還是認為，台灣標籤政治太明顯了，不管九二共識還是兩岸一家親，你只要講一個，有人贊成但另一方就反對，所以能不能在社會上透過協調機制，講出一個大家「至少能忍受」的說法？

柯文哲舉例，就像這次公投結果出來，難道49％的「少數人」就會完全聽50％的「多數人」？所以重點不是投票，而是投票前的討論，大家應該要注重內容而不是標籤，否則，不管九二共識或兩岸一家親，講哪個就有人贊成、有人反對，但都不知道贊成或反對什麼，九二共識內容到底是什麼，大家說法都不一樣。

媒體追問，韓國瑜說要發自內心認同，那柯認同兩岸一家親嗎？柯說，這就是問題，有人認同，有人不認同，所以才找出大家可以接受的方法；他重申，應該增加善意、降低衝突，所以這次雙城論壇就定調，主要是文化、企業交流，大家一起賺錢爭議最少，如果對此大家還要阻礙、各懷鬼胎，那就不要玩了。

(中國時報)