兩岸一家親 哪有標籤化？

2018年12月24日 04:10 中國時報 周毓翔 、 郭建伸 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲說「九二共識」、「兩岸一家親」被標籤化，國民黨主席吳敦義昨表示，九二共識是事實，哪有什麼標籤化，兩岸有九二共識，才有和平往來，對台灣無傷，對兩岸有幫助，什麼叫做標籤化？

吳敦義反問，柯文哲講「兩岸一家親」其實是跟著「誰」講？國民黨文傳會稍後補充，吳敦義的意思應該是指前國民黨主席吳伯雄早於柯文哲之前就已提出兩岸一家親的說法。

至於高雄市長韓國瑜說九二共識、兩岸一家親不能嘴巴滑過去，要從心裡認知，吳敦義表示，「（兩岸關係）那當然是雙方都要有誠意，是很自然的事。」

國民黨立院黨團書記長曾銘宗表示，兩岸關係穩定發展是國家經濟社會發展的重要基礎，民進黨政府讓兩岸關係不穩定，因此衝擊兩岸經濟交流、衝擊觀光業，民進黨如果嫌九二共識、兩岸一家親不好，也應該提出更有利兩岸交流的新說法，而不是兩手一攤，束手無策。

他表示，今年大選過後相當明顯，無論藍綠執政的縣市，目標都是拚經濟、推動促進兩岸交流，選舉結果顯示人民唾棄操作統獨意識形態，民進黨如果沒有辦法改善兩岸關係，促進兩岸交流，2020選舉將會再度被選票唾棄。

綠委許智傑說，他認為台灣與中國大陸現在可用「兩岸一家親的兄弟之邦」解釋現狀，台灣可解釋邦為國家、中國大陸可解釋為邦聯或聯邦，這樣彼此對自己的國家人民都交代得過去。

但許智傑也說，可能正如柯文哲所言，兩岸現在需要想一個新名詞，是兩岸互相思考對方立場，並且都有未來努力的空間。

(中國時報)