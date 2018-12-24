才代表北市府在雙城論壇演講！傳卡蛋被拔官 林洲民批「趙友友」

2018年12月24日 04:10 中國時報 張潼 、 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲表示，1萬2千戶公宅的規畫設計初步完成，都發局長要找位有工程管理專長的人來處理後續問題。（劉宗龍攝）

圖為大巨蛋外觀。（本報資料照片）

柯P黑箱喬大巨蛋？ 遠雄重遞件都審

台北市政府又掀內鬥傳聞！台北市長柯文哲將以台中市祕書長黃景茂取代現任都發局長林洲民，但林卻質疑，府內高層有「趙友友（指友好遠雄集團創辦人趙藤雄的人）」盼換掉他，以便讓大巨蛋案順利通過審查；林洲民還撂下重話，如果市府對遠雄放水，就是柯P政治生命結束之日。柯23日受訪時卻撇清，換掉林跟大巨蛋沒關係，只是為了公宅後續工程調整人事。

原先數位北市府官員都透露，除本來就懸缺的局處首長會遴選新人，其餘幾乎不會變動，加上林洲民20日還代表北市府在雙城論壇發表主題演講，未料，22日晚間卻傳出柯文哲已經找來黃景茂接任都發局長，並打算安排林轉任都更中心董事長。

林臉書開嗆 移開好建蛋

消息傳開後，林洲民昨天凌晨隨即在臉書PO文開嗆，直指過去2個星期，他親眼看見、親耳聽到有人說，把他移開，大巨蛋審查比較容易通過，「趙友友友友們，請適可而止！」

林洲民還說自己這篇臉書，是對台灣的放話新聞風格最嚴重的抗議。

與柯會談後 林轉趨低調

不只如此，網路媒體《放言》也在臉書貼出數張林洲民與友人的Line截圖，林告訴友人，從12月17日起，北市副市長鄧家基、祕書長張哲揚、市長室主任李文宗就輪番約談希望逼退他，主要原因就是若他繼續擔任都發局長，大巨蛋就不會過關；林還說，市府顧問蔡壁如、李文宗都是十足的「趙友友」，連帶影響柯P的判斷，自己堅持公共安全就是柯P過去4年的堅持，如果對遠雄放水，就是柯P政治生命結束的開始日。

雖然話說得重，但昨下午林洲民與柯文哲會談後，態度卻轉趨低調，稱臉書內容不計較前言後語、Line截圖是件不必要的事，還指蔡壁如、李文宗永遠都是工作夥伴，北市府的審查絕對不會放水。

即便如此，當被問及「那為什麼還要調動職務？會不會覺得委屈？」林突然沉默13秒，接著語重心長地說，自己過去4年事情做得很好，但人事任命權尊重市長，不會委屈或無奈。

至於要不要接任都更中心董事長，林洲民更直接以「馬革裹屍的將軍」形容自己，「我會死在馬上，馬靴還穿著！」語意難掩惆悵。

柯極力撇清 指另有重用

內鬥傳言風風雨雨，除李文宗、張哲揚等人否認，柯文哲昨晚也極力撇清，先是要媒體不要用「換掉」這個詞，接著兩度強調，都發局長的人事案與大巨蛋無關，只是公宅1萬2000戶初步設計已經完成，希望改找有工程管理專長的人擔任局長，林洲民則去當都更中心董事長。

(中國時報)