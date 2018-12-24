黃景茂資歷完整 掌北市都發局

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中國時報
／綜合報導

即將接掌台北市都發局的台中市祕書長黃景茂，一上任勢必就得面對棘手的大巨蛋案，各界都在看他如何出招。對此，黃23日低調表示，還未上任，不便多說；不過，目前大巨蛋已排定1月3日要再開都審會，預計將聚焦在交通、防災疏散人數、安全模擬等，且應還無法進入逐條審查。

柯文哲延攬黃景茂任都發局長，相關人士認為「柯P識貨！」黃景茂是成功大學工學院都市計畫系畢業、亞洲理工學院區域及都市規畫碩士，曾任高雄市政府工務局養護工程處總工程司、營建署副署長、內政部營建署代理署長、內政部淡海及高雄新市鎮都市設計審查小組副召集人等，資歷完整。

對於與柯文哲面談時，是否要他提出解決大巨蛋的看法？黃景茂不多做回應，他表示，日前柯文哲在與向蔡英文總統會面時即提出「需要中央協助」，也向文化部尋求解套，「柯市長很關心大巨蛋，大家都知道」。

延宕多時的台中洲際棒球場旁多功能運動中心（迷你蛋）順利誕生，即是黃景茂與市府團隊號召午資開發與台灣人壽策略聯盟，合作興建運動休閒綜合產業園區，參考東京巨蛋運動休閒園區概念，黃景茂的台中迷你蛋經驗，將有助解決大巨蛋困境。

柯文哲選前到台中考察，肯定台中的建設，籌組小內閣人選主動找上黃景茂，林佳龍也樂觀其成。

大巨蛋案上次進入都審會是11月初，當時遠雄提出容留人數從5萬9883人提高至7萬人，但林洲民認不應提高；交通動線部分，委員也要求遠雄選擇以體育園區L型基地為基礎分析，或體育園區加上松菸文創園區一起評估，導致會議歷經4小時沒有共識，遠雄須於下次會議補齊資料說明。

1月3日即將再召開都審會，遠雄企業團發言人楊舜欽昨坦言，應還是討論參數和相關模擬基準，無法進入逐條審查。楊也說市政具延續性，遠雄推動大巨蛋案也不受首長更替影響。

遠雄與北市府爭議，提起仲裁、訴訟等約有10餘案，上月遠雄贏得181天工期加營運期，接下來還有停工協調、契約不可歸責責任等等待釐清。

(中國時報)

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