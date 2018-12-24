「大學姐」林筱淇 接台中觀旅局

在臉書發求職文的前柯P競選辦公室發言人的「大學姊」林筱淇（右），找到工作了，獲台中市長當選人盧秀燕延攬，將出掌台中市觀光旅遊局長兼發言人。（盧金足攝）

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中國時報
／綜合報導

台中市長當選人盧秀燕23日發布第5波人事，觀光旅遊局長由曾任台北市長柯文哲副發言人的「大學姐」林筱淇出任，成為亮點。是否代表白藍交流？盧秀燕表示，人事案有人企圖貼標籤、穿鑿附會，她用人不分黨派、五花八門、包羅萬象；林筱淇說，盧秀燕找她時，驚喜又感動，決定接受新挑戰。

對此，柯文哲說，其實當時一直問她要不要選立委？她也不是很想選，後來說她要去找工作，柯還兩度表示「她事先沒有跟我講」。

媒體問是否為2020大選備戰，派兵到處插旗？柯文哲說，北市府最沒有藍綠問題，我們的人才可以去藍的、綠的縣市，反之藍綠陣營也有人才到北市府。

盧秀燕小內閣29局處首長昨全出爐，大亮點是和她同為「台中媳婦」、在臉書發出求職文的「大學姐」林筱淇。盧表示，本來要延攬為發言人，相談後發現林筱淇專長行銷與企管，請林出任觀光旅遊局長，市府發言人除了準新聞局長吳皇昇，林筱淇也擔任發言人。

「讓北漂年輕人回台中！」盧秀燕表示，40歲林筱淇嫁來台中多年，先生為開業醫生，小內閣就地取材，用人要求專業、能力與品德。盧秀燕強調，用人不分黨派，每個陣營都有優秀人才，而一級主管除副市長楊瓊瓔、地政局長吳存金、26歲祕書處長顏迺倫外，加上林筱淇已有4名女性。

林筱淇說，大家看到她可能有點驚訝，但盧秀燕用人不分黨派，像她就是無黨無派，上任會全力衝刺。是否因未爭取到台北市觀傳局長才來台中？林筱淇否認，她很想回台中與家人相聚，發求職文也有向柯文哲報告。

盧秀燕並公布5個局處暫由副局長及主祕代理，包括文化局由副局長施純福代理、都市發展局由副局長紀英村代理、地方稅務局由副局長沈政安代理、客家委員會由主祕鄭育麟代理、研考會由副主委曾能汀代理。

此外，準消防局長曾進財爆發涉及洩漏個資案，盧秀燕表示，曾進財涉的案子是現在市府的事，不便評論，尊重司法，25日曾照常出席就職典禮。

(中國時報)

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