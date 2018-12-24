柯稱用人不分藍綠「剛好從台中來」

2018年12月24日 04:10 中國時報 張潼 、 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

隨著各縣市首長陸續公布小內閣人事，台北市長柯文哲籌組小內閣進度略顯落後，不過，據傳目前已確定台中市祕書長黃景茂接任都發局長、台中市地政局長張治祥接任地政局。外界認為，此舉形同柯文哲向台中市長林佳龍借將，柯23日否認說，這跟白綠合作有什麼關係，剛好台中市府解散、有人釋出，剛好從那邊來而已，用人本來就不分藍綠。

柯文哲昨強調，黃景茂、張治祥的人事案不算是「借將」，北市本來就有遴選制度，只是剛好兩人從台中來；他還說，這跟白綠合作有什麼關係？「大家腦袋在想什麼，奇怪？」

但當媒體詢問，是否在綠營之中，跟林佳龍關係比較好？柯文哲也不諱言，人與人的交情不是只有一天，有些就是以前就有來往、比較友善。

引發關注的是，北市參事饒慶鈺才確定轉往新北市任職，隔天又傳出台中市府官員北上任職，是否有拉攏藍又拉攏綠、與雙方都合作的意味？柯文哲仍強調，用人沒分藍綠，都可以來，本來台北市的局處首長光譜就是深藍到深綠都有，只問這個人做這職務行不行，幹嘛問哪一黨的，這也台灣現在的問題。

據了解，目前北市府2名懸缺的副市長，柯文哲屬意工務局長彭振聲、前社會局長許立民，但彭與許昨天都未接電話；其他局處部分，文化局極大機會由現任商業處長蔡宗雄接任，社會局則以衛生局副局長林秀亮機會高。

另值得注意的是，柯文哲下一個任期，市場改建是重要政見之一，原本市場處長許玄謀已升任祕書處參事，處長懸缺至今沒人報名參加遴選，傳出高層勸進副處長陳庭輝。

(中國時報)