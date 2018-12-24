台船承包造艦 海軍37億幫蓋廠

2018年12月24日 04:10 中國時報 呂昭隆 ／台北報導 ／台北報導

俗話說「喝牛奶，何必自己養牛！」立法院本周續審國防預算，潛艦國造是重頭戲。國民黨立委馬文君昨表示，台船是承造潛艦的廠商，海軍明年卻編預算37億元蓋造船廠，「我反對」，應該是台船自己出錢，怎會是海軍出錢？潛艦細部設計都還沒出來，怎可先編錢蓋造船廠！

潛艦細部設計 未出爐

海軍司令黃曙光上將先前曾至立院做機密報告，但馬文君說，造潛艦要一步步來，海軍沒說清楚，不能說服她。

據了解，準備興建的潛艦廠區採封閉式，除衛星無法從上空偵照拍攝外，廠房可完全密閉，在建造過程中，廠房機械門會關起來，外面無法窺得造艦進度。

馬文君還表示，海軍到現在為止，並沒說清楚，潛艦裝備自製與外購比例，例如，潛艦聲納是非常重要的機密裝備，但前幾天，竟有報導說國內某大學可以做潛艦聲納，「我看到都覺得好笑」，海軍和很多國外廠商連意向書都還沒簽，更重要的是，就算簽了，也不代表可以拿到輸出許可。

自製外購比例 未釐清

由於潛艦案機密性高，海軍也曾公開說，即使是國防部高層與層峰，也只知道進度，而不知道內容，因此，即使是軍方，內部知情者亦非常有限。有軍方官員研判，國內大學是絕對沒有能力做潛艦聲納，如果有，也是用學校的名義採購，就像當年中科院研製核武，有些敏感裝備用清華大學名義，設備也放在清大，但實際是中科院核研所的人在研究使用。

聲納裝備採購 難取得

有關潛艦預算，「第1階段合約設計」編列29億餘元，明年編列6億餘元。此外，明年起，開始編列「第2階段原型艦籌建」，第1年度編列75億餘元，總經費編列493億元，但包括朝野立委有多達11個提案，主張刪減或凍結部分預算。其中，第1階段合約設計，共有6位立委提案；第2階段原型艦籌建，則有5位立委提案。民進黨立委羅致政提案原型艦籌建預算應減列37億餘元。

多位提案立委認為明年3月是潛艦設計的關鍵節點，在海軍未報告前，第2階段的原型艦籌建，應凍結部分經費。

(中國時報)