大陸迄今不吭聲 耐人尋味

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中國時報

國造潛艦是蔡政府重大國防政策，推動2年多，大陸一直保持緘默，沒動靜，未聞抗議聲，也未見大動作阻止，耐人尋味。

大陸的反應有兩種可能，一是認定台灣造不出尖端潛艦，不具威脅性，台灣最好把國防資金都投入潛艦裡。另一種可能是海軍雖極盡保密能事，但大陸的情蒐研判，未到出手時機。

大陸如果是眼睜睜看著台灣造艦，用意就是希望牽制我方建軍預算，讓有限的國防預算都投進潛艦，而大陸要做的，就是設法讓製造紅區機敏裝備的一流廠商，不賣東西給台灣，對次級廠商協助台灣，則睜隻眼閉隻眼，等到潛艦造到某一種度，再做些政治動作，干擾其中一個廠商，就可讓造艦時程停下來，如此，我軍方已投入大把預算，造艦時程又延後，造不出最好的潛艦，與大陸潛艦性能又有落差，這是大陸所樂見。

潛艦是戰略性武器，非常重要，但海軍應該保證，未來造出來的潛艦，一定要比現役兩艘荷蘭潛艦的性能好，也要比中共外銷的潛艦性能好，否則，就失去潛艦國造的意義。

此外，潛艦預算屬機密，如今傳出，台船造潛艦，海軍卻編預算為台船蓋造船廠、買造船設備。按理，台船得標，就應該自己花錢蓋廠房，買製造設備，怎會讓海軍出錢，相當不合理。如果台船搞不清楚要買什麼設備來造潛艦，就算海軍先做，這筆錢，也得向台船要回來，或要求台船每年付租金。

2001年，美國同意賣8艘潛艦給台灣，美方估計的採購預算是4000億元。潛艦要國造，只會更貴，不會便宜。國軍從來沒有這麼大筆預算的建軍案，完全沒有管理經驗，海軍說會實支實付，請國人相信海軍，但明年才是潛艦案真正花錢的第一年度，就編一半預算為台船蓋廠房，買建造設備，實在令外界困惑不解。

(中國時報)

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