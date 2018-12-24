部長機要趙怡翔將外派副代表！外長吳釗燮 傳回鍋國安會

外交部人事傳年後將異動，部長吳釗燮將回鍋出任國安會祕書長。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導
「口譯哥」趙怡翔(右)，傳被安排出任副代表，在外交部引發批評。（本報資料照片）

行政院年後改組，外交國安系統也將調整。據黨政高層透露，外長吳釗燮可望回任國安會祕書長，接任外長人選將在駐美代表高碩泰及駐歐盟代表曾厚仁之間擇一而定。

吳釗燮已開始安排其機要趙怡翔外派，據指出，趙怡翔可能外派為副代表，此一人事作業在部內引發抨擊。

李大維任外長時期，吳釗燮雖擔任國安會祕書長，但始終無法插手外交部的細部政策及人事，因此常出現國安會與外交部不同意見。吳釗燮與李大維在今年2月職務互調後，吳釗燮得以掌握對外宣傳力度、對內政策觀念，在人事任命上異動頻繁，拔擢年輕同仁，並勤於至各館處巡視，對外交部情況已大幅掌握。

吳釗燮上任後，我在外交上雖連斷布吉納法索、多明尼加、薩爾瓦多，在野黨屢次要吳請辭以示負責，但吳是民進黨內少數具有國際視野人士，蔡英文總統極為器重，仍將借重其專才，年後改組可望再調回國安會祕書長，李大維則結束「階段性任務」。

至於外長一職，知情人士指出，高層思考由高碩泰或曾厚仁接手。高碩泰與吳釗燮關係緊密，過去李大維任外長時，高碩泰有時會跳過外交部，直接向吳釗燮報告。若高接任外長，與吳釗燮的默契應不成問題。

曾厚仁則在蔡政府上台後，被延攬出任總統府副祕書長，是蔡的重要幕僚，隨後轉任國安會副祕書長，與吳釗燮也有工作默契。

然而，吳釗燮安排其機要趙怡翔出任公使或副代表，卻在部內引發批評。趙怡翔在2年前蔡英文總統就職大典上，因一口流利英文而聲名大噪，獲封「口譯哥」，隨後跟著吳釗燮任國安會、外交部機要。趙怡翔年僅31歲，際遇之佳，令很多老外交官「扼腕」！

知情人士透露，趙怡翔的辦公室已清空，外派人事已在作業，去處可能鎖定美或歐洲等館處。

根據今年三讀通過的《駐外機構組織通則》，只要外館大使（代表）為特任，且公使（常任副代表）設置兩人以上者，另一名公使可為政務任用。

(中國時報)

大陸迄今不吭聲 耐人尋味 濫用政務任用 踐踏職業外交官

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