濫用政務任用 踐踏職業外交官

2018年12月24日 04:10 中國時報 陳建瑜

外交部長吳釗燮回歸國安會前，安排機要趙怡翔派為副代表，群情譁然。當初民進黨主張修法開放政務公使時，理由是以外部專業人才活化外交體系。但是看看趙怡翔的資歷，如何能服眾？民進黨踐踏職業外交官又一例！

外交人員的培養不容易，從基層科員至外館歷練，通常都得磨練10年以上才有機會當到主管。更重要的是，藉由外派，在不同地區，了解各區域政經情勢、建立往來人脈，這是職業外交官的養成之路。

「政務任用」通常是因當地國家的重要性，總統可依其特殊任務而派用，同時也因此人身份受總統重視，總統以政務派任，可傳達對駐在國的重視，但以趙怡翔的資歷，加拿大多倫多約克大學政治系畢業，攻讀法學研究所，雖有志於外交，但入部以前，只擔任過記者、民進黨黨工，因在蔡英文總統就職典禮擔任翻譯而爆紅，但並沒有充足外交養成與行政歷練，不過是在吳釗燮身邊擔任機要，在國安會及外交部工作時間都不算長，有何能力派駐公使？委以如此重要的頭銜，這是幫了趙怡翔，或是害了趙怡翔？

從駐日代表謝長廷的爭議至今，民進黨一再破壞外交部文官任用制度，所謂上行下效，前有民進黨立委管碧玲女婿林子揚以機要身份派至駐泰代表處任諮議，現連條法司人員任用，都有北美事務高層不按照職等歷練，硬是安插特定人選，這種事陸續出現，對外交部士氣打擊甚大，專業與歷練都比不上「顏色」重要，民進黨統領下的外交部，要如何拚外交？

(中國時報)