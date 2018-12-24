親信未轉入侯團隊！親朱人士研判 朱立倫100％選總統

新北市長朱立倫。（本報系資料照）

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中國時報
／綜合報導
2020年再選總統？　朱立倫「不排除任何選項」

新北市長朱立倫25日將卸任，動向受關注，外傳朱立倫將成立總統競選辦公室，且可能在明年1月宣布參選總統。據親朱人士指出，朱立倫受到基層很高期待，表態參選總統的機率幾乎是百分之百。

國民黨主席吳敦義昨出席革命實踐研究院中興菁英班結業式，被問及朱立倫的備戰近況時，吳敦義快步離開時說，「這我都沒意見」。

新科新北市議員葉元之說他不能為朱立倫回答這個問題，但認為，朱參選總統的機率確實不低，他特別提到朱立倫在新北市府的親信如民政局長江俊霆、觀旅局長陳國君都沒有接受準新北市長侯友宜慰留，為朱打選戰的機率相當高。

葉元之指出，江俊霆自朱立倫立委時代就跟著朱，但江俊霆與侯關係也不錯，侯友宜擔任副市長期間就很倚重江，甚至在侯當選後，侯也多次找江談市政，即使如此，江卻沒留在新北市府，可能另外有考量。

葉元之認為，江俊霆將是一步「活棋」，就他所知，基層不少人力挺江俊霆參選板橋立委，對上現任民進黨立委張宏陸，江可以跟朱立倫搭，一人選立委，一人選總統也不錯。即便江不選立委，他擔任民政局長受過相當歷練，基層相當熟悉，也可作為朱競選辦公室的操盤手。

至於朱立倫是否參選總統？葉元之表示，國民黨基層希望他選的聲音越來越多，從朱近期的公開談話看出，要選的可能性挺高。據了解，朱立倫快則在25日卸任後，或至美國與家人相聚，返台後就會做出重大決定。

吳敦義也開始全國走透透的感恩之旅，國民黨嘉義縣黨部昨舉辦五合一選舉主席感恩茶會，吳敦義專程南下參加，現場氣氛熱絡。至於2020是否要選總統？吳敦義則說，「現在說還太早。」

(中國時報)

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