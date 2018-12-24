拒絕插管 阿嬤懇求讓我好走

2018年12月24日 04:10 中國時報 魏怡嘉 、 鄭郁蓁 ／台北報導 ／台北報導

吳麗鳳（左一）陪同患有失智症的母親（左二）與醫生及護理師諮詢相關細節。（范揚光攝）

前言︰《病人自主權利法》是台灣第一部以病人為主體的醫療法規，也是全亞洲第一部完整地保障病人自主權利的專法，適用對象不再僅限於末期病人，且擴大為不可逆的昏迷狀態、永久植物人及極重度失智等5種對象，民眾可經「預立醫療照護諮商」（ACP）簽署「預立醫療決定」（AD），預先決定在自己處於這些狀況時，可以不要延長生命的醫療措施及人工流體餵養。《病人自主權利法》預計明年1月6日上路，為一重要里程碑。

在創世基金會2樓的病床角落，88歲的周爸爸正為植物人兒子努力做復健，由於年事已高，周爸爸顯得吃力，但他仍靜靜的為兒子一個關節、一個關節的按著…。看著躺在床上的兒子，周爸爸的淚就忍不住的掉，「我快90歲了，接下來呢？我也不敢想了」。遇上了，該認命，「如果可以的話，我願意簽預立醫療（AD），我不想拖累活著的人，過得如此折磨」。

兒成植物人 全家崩解

周爸爸說，4年多前兒子中風倒下，自此沒能醒來成了植物人，經濟重擔全落在媳婦身上，自己也年邁，一開始只能將兒子安置在安養院，但安養院住一個月要5、6萬，兒子倒下後，兒子撫恤金100多萬早已全都花完。在兒子成為植物人的那一刻起，家崩解了，「我多希望躺在病床上的是我，就讓我走，不要這樣拖累著活著的人…」。

醫護人員問著輕度失智症的82歲阿嬤林謂：「阿嬤，如果有一天，您病得非常嚴重，無法度吃東西的時陣，甘想在鼻子插一支管子？」阿嬤毫不猶豫回答︰「麥啦！安捏緊痛苦…」。

插管太痛苦 餘悸猶存

林謂阿嬤罹患輕度失智症後，幾年前身體開始衰退，一次不明原因發燒造成肝膽感染，急診後被醫師約束插管，綁在床上好幾個月，只靠一根管子進食，林謂阿嬤的小女兒吳麗鳳回憶說：「那次媽媽不斷把頭甩來甩去，用盡全力，拚命用眼神說，她不想插管。」

插管維持生命的體驗讓阿嬤餘悸猶存，加上老伴因罹癌離世，臨終前最後4個月，身上插滿各式管子，讓阿嬤與女兒們看了很不捨，阿嬤雖因失智喪失部分語言能力，卻能意識到不久後的將來，身體會每下愈況，因而主動向女兒表達，「以後我快不行的時候，讓我去吧」。

失智嬤 蝦咪管都不要

由於媽媽主動開口，吳麗鳳陪著媽媽做功課，母女倆共花了一年半的時間「消化」《病主法》，這天，阿嬤在女兒陪伴下，終於到試辦醫院掛預立醫療門診，林謂阿嬤指著鼻胃管、洗腎管、氣切管，堅定地告訴女兒和護理人員：「那天來了，蝦咪管子都不要，讓我好好的走…」。

(中國時報)