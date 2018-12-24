民眾最擔心 簽了只能自生自滅

2018年12月24日 04:10 中國時報 鄭郁蓁 、 魏怡嘉 ／台北報導 ／台北報導

《病主法》即將上路，台大等多所醫院在之前即已展開試辦，在會談過程中，醫師發現，前來諮商的民眾總會擔心的問：「我簽了以後，醫院是否就不管我，讓我自生自滅？」不少醫生認為最困難的是如何對患者開口談死，以及解說生澀的醫療專業，都是挑戰。

台大家醫科主治醫師姚建安表示，《病主法》會跟前來諮商的民眾討論到當自己的身體狀況到什麼情境時，不願做什麼的治療，而這些治療包括CPR（心肺復甦術）、插管、電擊、葉克膜等，牽涉相當多的醫學治療，但這些對民眾來說，大多是艱澀醫學名詞，縱使醫師逐一解說，民眾可能還是一知半解。

台大家醫科主治醫師黃獻樑則發現，如何對患者開口「談死」是最困難的事。一位80歲肝癌末期的阿嬤，在做「預立醫療照護諮商」（ACP）時，2個小時下來，全是家屬發表意見，阿嬤在旁靜默，像被逼著決定一樣，勉強說出最後階段不要電擊、不要插管，只要午夜12點後讓她離開就好，「這樣才能庇蔭子孫」。

「這不該是病人的自主意識」，黃獻樑對阿嬤說：「你真有福氣，有這麼多子孫來關心、照顧」，阿嬤頓時激動的流下淚水，也打開了心房，主動了解各種醫療措施，今年3月阿嬤安詳離開，家人感情也更緊密。

北市聯醫社工室主任楊君宜說，過去以為老人家都避諱談生死，結果發現，許多長輩都很坦然，根本白擔心。她說，透過ACP也開啟了不少兩代親子間對身後事的討論，有位單親媽媽在諮商時，特別跟兒子指定，遺照要放「現在」的照片，「免得到時爸爸不認得她了」，兩人一起面對生死這門課程。

(中國時報)