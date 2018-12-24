創世質疑簽署標準太寬鬆

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中國時報
／台北報導

《病主法》規定，不可逆昏迷狀態、永久植物人及極重度失智可簽署「預立醫療決定」（AD）引來質疑，創世基金會表示，依實際照顧植物人甦醒的經驗，平均甦醒時間為7年，但規定只訂昏迷半年就判定為不可逆，太過粗糙；精神科醫師亦質疑，《病主法》中失智患者達臨床失智量表（CDR）3分，或功能評估分期（FAST）7分，就符合立AD條件，但該階段不少老人身體卻依然硬朗，一旦簽了AD，拒絕插鼻胃管，只能看著老人家日漸消瘦直到活活餓死，「何來善終」？

創世基金創辦人曹慶表示，依創世實際照顧800位植物人的經驗，其中有34位甦醒，平均甦醒時間為7年，規定卻僅訂半年，再者，即便是植物人仍有餵養需求，創世將植物人照顧得白白胖胖就是最好例證，《病主法》對植物人的認定及照顧規則均訂得不夠周延、太過粗糙。

衛福部草屯療養院老年精神科醫師沈政男說，符合簽AD條件的失智患者，有些身體還很好，這個階段多數老人即使沒有腸胃問題，也會出現拒食行為，須靠插鼻胃管來補充營養，一旦老人家簽了預立醫療決定書，拒絕插鼻胃管，難道要老人家餓死？

台灣精神醫學會副祕書長張家銘也表示，《病主法》所設條件在醫學上稱為重度失智，而非《病主法》所稱的「極重度失智」，且未必完全無法自理日常，只是肌耐力較差，「我們沒辦法治癒他，但還是要關心照顧他」。

對此，台大家醫科主治醫師姚建安說，若簽了不使用鼻胃管，醫護人員會以小口餵食，同時靜脈注射補充水分及營養，不會就此不管。衛福部醫事司長石崇良則強調，《病主法》立法經過專家討論，若未來有新的治療改變，相關專科學會都可以提出討論修訂。

(中國時報)

民眾最擔心 簽了只能自生自滅 勞苦一生 別讓弱勢無法善終

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