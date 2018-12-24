勞苦一生 別讓弱勢無法善終

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中國時報
／台北報導

《病主法》即將上路，但眼前仍有許多阻礙，參與試辦的醫療團隊指出，每次進行「預立醫療照護諮商」（ACP），就要醫師、社工、護理師3人在場，時間長達1至1.5小時，台北市衛生局將訂出「天花板」，每次最高收費不得超過3500元，由於健保現不給付，民眾須自行埋單，直言恐對弱勢民眾造成負擔，「連善終都有貧富差距」。

北市聯醫社工室主任楊君宜說，醫院每做一次ACP，就要醫生、護理師跟社工都在，以一次平均需要90分鐘來計算人力成本，3人鐘點費約5048元，這還不包括前置聯絡作業、宣導等時間成本，等於都要醫院包下來。

台大家醫科主治醫師黃獻樑指出，台大試辦半年完成30位目標案例，但這來自於醫院不計成本全力支持，若健保不給付，醫院沒有誘因，弱勢民眾可能難以負擔，影響善終權益。

除收費問題外，北市聯醫院長黃勝堅認為「善終的最大絆腳石是醫療專業」，他坦言，即使是五大科專科醫生對死亡都很陌生，最常遇到的，就是「病人沒意見就跟著醫生想法走，醫生又跟著患者家屬走」，顯示家屬根本不懂自己要什麼，醫生也看不到病人的需要。

黃勝堅說，過去有不少臨終的安寧病患，家屬都簽署好了，仍被轉來轉去，因沒有醫師敢拔管，尤其《病主法》若最終未執行，並無罰則，很多醫師還沒學習讓病患死在自己手上，將使得《病主法》徒然無功，醫護還有很多要學習，「要找到願意、而且有能力照顧自己生命最後一程的醫療團隊」。

(中國時報)

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