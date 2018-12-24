諮商擬納健保「擺攤位就可簽」

2018年12月24日 04:10 中國時報 魏怡嘉 ／台北報導 ／台北報導

《病主法》簽署需先經過醫療團隊進行「預立醫療照護諮商」（ACP），外界反應收費太高及程序太繁瑣，衛福部官員表示，《病主法》上路初期，簽署「預立醫療決定」（AD）的民眾將可免費，另明年將上路的失能老人居家醫療，2至6級失能居家老人若簽署AD，ACP費用將不需自付，未來亦擬將ACP納入健保給付，日後民眾了解《病主法》後，ACP程序會更簡化，希望能做到現在民眾簽署安寧緩和條例一樣「邊辦路跑、邊擺攤位就可簽署」。

衛福部醫事司長石崇良指出，《病主法》實施後，初期若為《病主法》推廣醫療團隊為民眾做ACP，由於衛福部會有相關費用給推廣醫院，民眾不用自付。值得一提的是，明年衛福部將推動失能老人居家醫療，規劃每個家醫團隊認養照顧200位失能老人，將有13萬老人受惠，其中有8萬名為2~6級失能，其意識是清楚的，由於家醫團隊對老人的狀況最清楚，希望協助推動簽署AD做為全案監控品質指標之一，由於ACP費用亦包裹在內，簽署AD的失能老人不用再自付。

為了讓《病主法》能走得長久，石崇良指出，未來ACP收費擬納入健保，亦即《病主法》中所列末期病人、永久植物人及極重度失智等5種適用對象，病患在罹病初期時若簽署《病主法》，健保將予以給付。

至於ACP的過程太過繁瑣，石崇良強調，《病主法》起步會先尊重原研發團隊的設計，經過一段時間以後，不僅民眾對《病主法》會有更多的認識，也會有更多醫療、護理及志工受過相關的訓練，目前規劃將《病主法》納入醫師的教育訓練及PGY訓練，在大環境成熟後，未來像是長期照顧病患的家庭醫師，在與民眾做好溝通說明後即可簽署，不用再大費周章一定要經過ACP，諮詢程序簡化後，所需費用就可以大幅降低，也可一併解決ACP收費太高的問題。

(中國時報)