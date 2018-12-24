12萬3G用戶 元旦起終止服務

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中國時報
／台北報導

告別3G剩最後一周！3G業務依法於2018年12月31日屆期終止，根據NCC統計，四大電信業者總計約12萬用戶尚未完成門號轉移，據NCC平台處了解，有些用戶還在做最後觀望，期待「越慢轉移，越多優惠」，平台處表示，各家電信業者不會再推出更優惠的方案了，呼籲民眾盡快辦理門號轉移。來不及辦理門號轉移的3G用戶，1月1日起就無法再受發話。

平台處指出，至12月15日止，中華電信仍有4萬9218戶、台灣大則有4萬5380戶、遠傳有3萬1139戶、台灣之星剩186戶，共有12萬5923戶3G門號還沒轉移，比一個月前減少了約10萬戶。

3G轉4G 無新促案

平台處副處長陳春木說，這12萬多的3G用戶中，除有些用戶是聯絡不上以外，有些用戶則是「還在考慮」，觀望更接近終止期限，電信業者會否推出更優惠轉移方案。但各家電信業者不會再推新轉移方案了，尚未轉移的3G用戶應盡速轉移。

未轉移門號保留6個月

未辦理門號轉移的3G用戶，明年元旦起無法再受發話，僅在2月10日前，提供撥打緊急電話110、119、112（國際求救電話）。NCC已督導各電信業者發送3G未移轉用戶權益通知簡訊，未轉移3G門號將保留6個月。

國內4家電信都提供簡便的移轉方案，讓用戶不用跑實體門市就能「就地升級」，除語音通知回覆、簡訊通知回傳，透過官網線上同意，或手機直撥免費客服專線，由客服完成線上確認並同意移轉，就可輕鬆升頻。

就地轉頻 原號碼升級

資費方面，中華電信最低199元，有網內免費40分鐘、網外25分鐘、市話25分鐘，另加碼100則簡訊與行動上網量1GB，不夠的話再加購即可。

台灣大提供原專案升頻，最低可選199元資費，內含網內200分鐘、網外20分鐘、市話5分鐘，行動上網量1GB。遠傳可用149元的月租費，內含網內20分鐘、網外20分鐘及150元的通話優惠，行動上網量為1.2GB。台灣之星主打「原價、原約期、原手機及原SIM卡」，3G用戶可選擇升級方案或搭零元手機，最低可用199元的勁速月租費，網內前3分鐘免費、網外贈送10分鐘，免費傳輸量400MB還可無限遞延。

(中國時報)

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