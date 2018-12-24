2018年12月24日 04:10 中國時報 王玉樹 ／台北報導 ／台北報導

「溫和版改壓」起步。台電近日邀集產官學界召開「四孔插座與家庭用電改壓220伏特研討會」，與會專家業者多數支持改壓，最後決議由經濟部標檢局先制定「四孔插座國家標準」，引導廠商生產220伏特家電。對於訂「落日條款」，設110伏家電強制退場年分呼聲，經濟部目前還不考慮。

台電於上月底正式邀集電機技師公會、電氣工程公會、建築師公會、經濟部能源局、標檢局、台灣綜合研究院、台灣松下電器等產官學，齊聚研商改壓與四孔插座推動做法。

電氣工程工業同業公會表示支持配合安裝，建築師公會則認為可在都更時推動改壓220伏特工程。當天不少與會者呼籲制定「落日條款」，訂出強制耗電量較大的500瓦（W）以上110V家電退場年限，例如3年5年後不得生產，不過並無定論，最後會議決議先由標檢局先訂出四孔國家標準。

標檢局官員說明，近日會先邀集各界召開電機工程國家標準技術委員會，對四孔插座國家標準提出可行性評估，順利的話明年可提出，電器承裝業者即可幫家戶安裝。但標檢局只是把環境建構起來，引導廠商生產220伏特電壓產品，不會強制要求淘汰110伏家電。

對於現在家戶插座從兩孔改成三孔，能源局官員表示，確實在《用戶用電設備裝置規則》中修訂即可，但220伏特仍有安全上考量，如要強制插座全改220伏特的四孔，需要有更明確的效益與數據資料。

(中國時報)