溫和改壓 無痛接軌

友善列印
中國時報
／台北報導

「溫和版改壓」起步。台電近日邀集產官學界召開「四孔插座與家庭用電改壓220伏特研討會」，與會專家業者多數支持改壓，最後決議由經濟部標檢局先制定「四孔插座國家標準」，引導廠商生產220伏特家電。對於訂「落日條款」，設110伏家電強制退場年分呼聲，經濟部目前還不考慮。

台電於上月底正式邀集電機技師公會、電氣工程公會、建築師公會、經濟部能源局、標檢局、台灣綜合研究院、台灣松下電器等產官學，齊聚研商改壓與四孔插座推動做法。

電氣工程工業同業公會表示支持配合安裝，建築師公會則認為可在都更時推動改壓220伏特工程。當天不少與會者呼籲制定「落日條款」，訂出強制耗電量較大的500瓦（W）以上110V家電退場年限，例如3年5年後不得生產，不過並無定論，最後會議決議先由標檢局先訂出四孔國家標準。

標檢局官員說明，近日會先邀集各界召開電機工程國家標準技術委員會，對四孔插座國家標準提出可行性評估，順利的話明年可提出，電器承裝業者即可幫家戶安裝。但標檢局只是把環境建構起來，引導廠商生產220伏特電壓產品，不會強制要求淘汰110伏家電。

對於現在家戶插座從兩孔改成三孔，能源局官員表示，確實在《用戶用電設備裝置規則》中修訂即可，但220伏特仍有安全上考量，如要強制插座全改220伏特的四孔，需要有更明確的效益與數據資料。

(中國時報)

12萬3G用戶 元旦起終止服務 辜林瑞慧 義助聽損兒

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。