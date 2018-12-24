辜林瑞慧 義助聽損兒

2018年12月24日 04:10 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

中國信託金控創辦人辜濓松夫人辜林瑞慧，特別邀請美國茱莉亞音樂學院Mitzi Foundation獎學金得主鋼琴演奏家Evan Shinners與男中音聲樂家Aneas Humm攜手演出，這場慈善音樂晚宴，是兒童慈善協會為了幫助更多弱勢及聽損兒童所舉辦，希望透過音樂觸動更多有善心的人，讓愛與關懷能長久延續下去。

慈善音樂晚宴原本只是一場小型家庭聚會，1993年起由辜林瑞慧及好朋友們，舉行家庭音樂會募集物資幫助育幼園孩童，到今年已邁入第26年，現在兒童慈善協會致力推動音樂律動課程，幫助聽損兒跨越耳疾障礙，建立自信快樂的生活，從醫院到學校，今年已提供2,000人次服務。

兩位音樂家在晚宴中演出多首曲目，包含辜濓松最愛的愛爾蘭傳統民謠「Danny Boy」，感人的樂聲深深觸動人心。首度來臺的聲樂家Aneas Humm表示，學習音樂的過程中，辜林瑞慧給予他許多幫助，現在讓他有機會貢獻長才，幫助需要幫助的人；晚宴中Aneas Humm特地獻唱一首「生日快樂」，向辜林瑞慧表達最誠摯的謝意，辜林瑞慧感性的對兩位音樂家說，這是她收過最好的生日禮物。

延續辜濓松致力國民外交與回饋社會的理念，辜林瑞慧於1993年出資成立Mitzi Foundation，長期提供獎學金予美國茱莉亞音樂學院鼓勵優秀學生，培植國際級音樂潛力新秀，並藉此拓展臺灣能見度。

多位曾獲頒Mitzi Foundation獎學金的音樂家，均已在國際樂壇嶄露頭角，如美國知名男高音聲樂家Anthony Dean Griffey、豎琴演奏家Jessica Zhou、小提琴演奏家Michael Larco及英國低音號樂手Andrea Overturf等才華洋溢之音樂家。辜林瑞慧認為，「有能力的人應該多做，樂於藉由音樂架構愛的平臺，讓優秀的音樂家有國際舞臺及影響力。」

(中國時報)