幸福恆久 聯聚中雍秀跨年燈光

2018年12月24日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

坐落於台中市政北七路的聯聚「中雍大廈」將於2019年落成，此為聯聚建築群之一的「中雍大廈」外觀燈光規畫更與眾不同，運用LED燈源，一年四季有不同的風貌呈現，特殊節慶也有不同的配套設計，如2019年元旦便將秀出跨年燈光迎新年。

今年台中七期跨年夜，特別不一樣，由聯聚「中雍大廈」的倒數燈光秀，再加上聯聚各大廈的燈光展現，有紅色、綠色、金黃色、紫羅蘭色、琥珀色等，如同火樹銀花般耀眼，洋溢著一片喜氣，也畫出最美的天際線。聯聚指出，為了迎接2019年，「中雍大廈」特別為跨年夜設計了一套燈光秀，期與市民透過顏色、圖騰變化，祈求2019年，充滿著愛、希望、幸福、吉祥與平安。

這些年來台中七期多變燦爛的夜間燈光，不僅豐富台中市夜景，更提升城市國際化與多樣性，各七期豪宅大樓紛紛比奢華、比創意，展現不同的都會風情。

聯聚指出，其實，20多年前，台中七期房子不多，安靜地如城郊一般。但那時聯聚即已體認到，每棟建築都須對城市負責，如規畫優質外觀、夜間照明，即是對一個城市負責任的態度。

10年前，「聯聚信義大廈」完工，是聯聚的一個里程碑，此後「聯聚留一盞燈給晚歸的台中人」初衷一直延續，每晚11時57分到站的末班高鐵進站，便可看到，猶如迎接返回台中最後一班車的歸人。如今夜間看到的不僅有「聯聚信義大廈」綻放金黃光芒的圓頂，還有「方庭大廈」的碧綠翡翠、「保和大廈」的渾厚寶石、「泰和大廈」的溫潤琥珀，一盞盞璀璨又繽紛，皆是聯聚留給夜歸台中人最溫暖的一盞燈。

聯聚自第一棟大廈開始，便把外牆夜間燈光融入建築設計中，這貼心做法成為引領同業的先驅，也讓台中七期的天際線有了改變，此外台中夜晚的天際線也因為聯聚，展現出成為世界級大都會應有的夜間景緻，「聯聚信義大廈」的一位住戶表示，「聯聚真的改變了台中城市的面貌！」

(中國時報)