ABS補助 交通部挨轟打假球

2018年12月24日 04:10 中國時報 黃琮淵 、 李宜秦 ／台北報導 ／台北報導

又是打假球！為消除民怨，交通部閃電拋出ABS補助政策，不過根據交通部規定，125C.C.以下裝CBS就合規，鮮少會裝ABS，符合補助車款少之又少，估計受惠台數每年不到3萬輛，占機車年銷售近百萬台還不到5％，遭炮轟根本是玩文字遊戲、欺騙社會大眾。

玩文字遊戲 受惠者少

機車強制加裝ABS引發民怨，蔡英文總統一聲令下，交通部先宣布2021年全面上路暫緩，昨又拋出將針對125C.C以下機車安裝ABS、CBS一半費用的配套方案，ABS每輛補助4000元，CBS每輛補助1000元。交通部代理部長王國材並表示，該補助方案預計先實施到2020年，經費3億元來源尚未決定。目前全案尚待行政院核定。

不過對照原始政策，明年起出廠的新款機車，126C.C.以上強制加裝ABS，125C.C.以下則可CBS代替，考量加裝ABS後至少加價7、8千元，本就以加裝CBS為主，其中三陽、山葉甚至沒有加裝ABS的125C.C.以下車款。

「又在玩文字遊戲！」前中華民國機車黨黨主席董建一認為，125C.C.以下加裝ABS車款少之又少，政府如果佛心來著，願意善待小老百姓，至少將門檻拉高到150C.C.，也符合現行150C.C以下免牌照稅門檻，讓更多民眾能被補貼。

全面上路 最好取消

除此之外，董建一認為，交通部為平息民怨，2021年ABS全面上路的政策雖暫緩，但最好取消，回歸原本市場機制，讓業者、民眾選擇適合自己需求和經濟能力的車款。

身兼車輛公會機車製造委員會主委的光陽執行長柯俊斌表示，昨天聽到補助消息也很訝異，雖然125C.C.以下占整體銷售9成之多，表面上看起來很多，但考量市況，光陽也僅2款車加裝ABS，賣得不多。

三陽工業發言人田人豪說，交通部若針對125C.C.以下補貼，可能增加民眾選購ABS車款意願，但不諱言125C.C以下客群對價格敏感度較高，會否衝著補助選購ABS車款，得等新措施上路後檢驗。

不具名車行老闆說，昨天看新聞還以為「統統有獎」，沒想到僅針對125C.C.以下補助，直言「欺騙社會大眾」，表面上體恤民情卻機關算盡，不知情民眾買車時就知道眉角。

(中國時報)