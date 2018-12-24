慷全民之慨 卻下不了台

2018年12月24日 04:10 中國時報 黃琮淵

機車強制加裝ABS爭議延燒近月，回顧事件始末，政府一開始以為拿「安全」兩個字，就能做無本生意，慷全民之慨，直到民怨沸騰，把自己陷入進退兩難。如今連收尾都不安分，還在玩文字遊戲，只能說學不會教訓。

平心而論，機車加裝ABS是善意，只是台灣缺乏ABS製造能力，代表生意都進了歐商口袋，既沒有扶植本地產業的戰略規畫，平白送錢給特定業者，說圖利絕不為過，偏偏避重就輕，這點從未說明，只看到拚命護航。

這種思維，無疑是把台灣當作保母社會，拿著「安全」當號召，慷全民之慨。但這裡不是北韓，不是官員慷慨激昂喊著「安全」，機車業者含淚苦吞，民眾就要傻傻埋單。

如意算盤終究失算，交通部卡在「安全」兩個字下不了台，補貼加裝ABS成為必要措施。但諷刺的是，交通部卻不肯老老實實，還要玩文字遊戲，針對不存在或極少的車款補助，擺明就是虛應故事。

其實這種作法，很像針對低收入戶祭出五星級飯店的住宿補貼，但低收入戶能有個溫飽最為實際，五星級飯店根本住不起、也不會拿這個補助，政府卻可招得一身美名，好像有照顧低收入戶，即可知道補貼ABS有多荒謬。

這更不用講財源，過往機車購置有工業局補貼是促進國內產業發展，但ABS都是德商賺走，國內業者賺不到錢，還倒貼；找環保署補助就更逗趣了，說好的2035燃油車落日呢？若真的補貼，豈不是公然打臉？

其實這跟「轉型正義」一樣，蔡政府以為把信仰喊得震天價響，民眾就傻傻埋單，轉型正義要改國幣，被轟得亂七八糟，機車加裝ABS也是機車的「轉型正義」，立意雖佳，但同樣忽略了時空背景，急就章注定失敗。

總歸這一切，這是個只會打嘴炮的政府，施政前從未想過可行性，於是倉促上菜，弄得天怒民怨。但如果同理套用到近年施政，從勞工政策、能源政策、兩岸政策到轉型正義，哪項不是這種思維？真的很意外嗎？

(中國時報)