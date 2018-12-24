上周產官會 不歡而散

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中國時報

交通部急熄民怨怒火，倉皇推出補貼措施，據了解，上周二車輛公會機車製造委員會討論相關事宜時，交通部也派人與會，會中單向要求廠商提出配合促銷車款，但對於廠商建議調整補貼門檻卻充耳不聞，會議不歡而散。

機車強制加裝ABS政策引爆民怨，交通部急找業者談降價，就怕被政府抓去背書，演出「產官大和解」戲碼，各機車廠上周派人與會，因知道交通部將派人參與討論，刻意降低層級，大多是派經理級人物交換意見。

針對ABS上路時程，交通部表示考量騎乘安全，不可能取消，堅持維持明年上路，只不過因ABS加價7、8千元幅度嚇壞民眾，要求各機車業者提出配合促銷車款，盼可降低民怨。

由於ABS目前只能外購，差價並非國內機車業者賺走，會中提及政府能否透過降低貨物稅補助，降低民眾負擔；但由於事涉財政部職權，交通部無法馬上回應，於是交通部提出針對125C.C.以下提供補助，與業者分攤。

不過因125C.C.以下車款，考量加價幅度，本就鮮少加裝ABS，與會的廠商代表表示，這種作法恐只嘉惠到有類似車款的光陽，甚至是gogoro，包括台灣山葉及三陽因無此車款，也被排除在補助之外，因而建議放寬。

與會代表透露，如果政府要降低這項政策帶來衝擊，建議以150C.C.做為分界點，甚至都不要門檻，全民都能受惠，但預算將暴增，原規畫3億元根本不夠用，這讓交通部很為難，直言無法依照業界建議實施，無法達成共識。

原本以為，交通部將與業者再行討論後端出可行政策，未料昨天就接到交通部拍板定案，直言「反正政府也不是太在意業界意見」，若這類政策要硬上，根本不必找業者背書，不妨直接訴諸民意，看到底可行不行。

(中國時報)

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