減稅、對獎、房貸新制 最吸睛

2018年12月24日 04:10 中國時報 本報記者連線／台北報導

多項元旦新制上路！

財經方面，減稅、對獎、房貸新制最吸睛。財政部一舉調高4大項扣除額，包括標準扣除額由9萬元調高至12萬元，薪資所得及身心障礙特別扣除額由每人12.8萬提高到20萬元，幼兒學前特別扣除額由2.5萬提高至12萬元；同時將稅率級距從6級簡化為5級，稅率上限從45％調降至40％。新制今年上路，2019年報稅時首度適用。

統一發票兌獎地點從郵局改為第一銀行、彰化銀行、全國農業金庫、農漁會信用部、信用合作社、統一超商、全家便利商店、全聯、美廉社等地；並推出官方版本統一發票APP，無紙本印出的雲端發票，可直接線上兌獎，使用APP綁定帳戶，中獎獎金還可直接轉入帳戶。

青年安心成家購屋貸款延長辦理2年，並祭出一段式、利率1.68％方案，適用分20、30年償清的長貸戶。

另為導引優質台商回台，加速如5+2產業創新領域等重要產業政策發展以促進結構轉型，行政院院會通過「歡迎台商回台投資行動方案」，元旦起實施至110年12月31日止。

交通方面，交通違規檢舉實名制、新型式機車須加裝ABS、機車路邊停車不得超過40公分等；大型重機車友爭取已久的停車格，也將放寬規定，路邊的小型停車格，元旦起可停放1輛以上大型重機，但須由主管機關自行訂定後公告實施。

健保住院部分負擔方面，元旦起上限將由現行單次3萬7千元漲為3萬8千元，全年上限則從6萬2千元提升至6萬4千元。

外界關注的C肝新藥給付，元月起不再只限肝纖維化第三期（F3）以上C肝病患健保才給付口服新藥，只要確認感染慢性C肝，不論有無肝纖維化，均可成為給藥對象。另以往腎臟捐贈僅限5親等，1月下旬起兩個有意換腎的家庭可以「一腎換一腎」。

勞動部新制中最重要的是基本工資調漲，每月由新台幣2萬2000元調整至2萬3100元，每小時基本工資由140元調整為150元，但勞保費率也調升至11％。健保署連動修正投保金額分級表，健保投保金額第1、2級將合併，從現行2萬2000元調整為2萬3100元。

環保署則提醒民眾，淘汰二行程機車的申請補助，2019年是最後一年，每輛金額約500元。

(中國時報)