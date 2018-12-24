統聯漲5至20元 國光中長程跟進

2018年12月24日 04:10 中國時報 李宜秦 ／台北報導 ／台北報導

客運票價又要調漲！統聯、國光客運近日公告，明年起調漲票價，統聯預計明年1月5日起調漲，漲幅約20到40元；國光則將自明年1月3日起，調整中長程路線優惠時段與票價。公路總局昨（23）日表示，這些客運業多是在10月份提出調整票價要求，係因當時油價上漲所致，但最近油價已下降，基本上業者也可能暫不實施。

統聯客運業務協理許凱翔表示，因為油價、人事成本、租金上漲等原因，統聯將於明年1月5日起縮減優惠、調整部分國道路線票價，各路線票價調幅約20到40元，10月左右已報請主管機關同意。不過考量到近期油價回跌，統聯將針對調漲金額超過20元的路線，在明年2月26日前推出限期回饋優惠，限期回饋期間各路線調幅約是5到20元。

統聯貼出的公告顯示，台北-中港轉運站、台北-朝馬、台北-員林、台北-三條崙、台北-嘉義、台北-台南等路線的票價皆有調整，這些路線在2月26日前都可使用優惠票價購票。且常態性優惠時段也將修改，將取消凌晨促銷時段，優惠時段僅剩每周一中午12點至周五12點。

另外，國光客運也公告自明年1月3日起調整中長程路線優惠時段與票價，優惠時段僅保留每周一中午12點半至周五中午12點29分。

公路總局運輸組長劉育麟表示，客運業者係因10月份時油價飆升，才會提出調整票價的要求，主因並非七休一所致，除統聯與國光外，還有噶瑪蘭客運也要求調漲2到6元、首都客運調漲3到4元等，多是在10到11月份時提出，但因最近油價有回跌，業者會視狀況決定是否實施，或可能減少漲幅。

劉育麟解釋，客運業者調整票價也不會超過核定的票價限額，例如若目前公總核定票價為610元，業者今年可能先將票價訂為560元，明年因物價上漲等因素，再往上調整至580元。

(中國時報)