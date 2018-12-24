俗買電動機車 把握最後一周

2018年12月24日 04:10 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

淘汰二行程並新購電動機車可拿補助總額

最近經過電動機車門市，映入眼簾的是滿滿的人潮。沒錯，如果想要便宜入手電動機車，可得把握這幾天，因為從明年開始，環保署的補助將縮水1000元，加上各縣市政府環保局，因財源有限也未必擠得出補助款，搶在今年底前來個舊換新，相對妥當。

購車補助最多34000元

根據過去經驗，傳統機車銷售旺季會落在暑假期間，許多父母會為大學新鮮人買台機車，造就熱絡買氣。不過對於電動機車，除了寒暑假旺季外，在政府補助逐年遞減下，年底的旺盛買氣甚至強過寒暑假。

先把重點寫在前頭，目前最便宜入手電動機車的方式，是汰換二行程燃油機車並購置新車，可拿到的補助有經濟部工業局的1萬元、環保署6,000元，再加上戶籍所在地縣市政府環保局的1,800元到1萬8,000元不等。

在今年底前購車，經濟部工業局及環保署合計補助1萬6千元，是固定的。其中工業局補助期到2022年12月10日，影響不大，但環保署明年縮水1000元，剩下5000元，後（2020）年起則全面取消，這就很有感。

環保署6000元後年取消

差異最大的是縣市政府，除縣市間也有「貧富差距」，有錢的縣市就能掏出比較多補助款；再者跟人口及申請件數有關，有的縣市端出條件不錯，但只要申請件數多些，補助款就沒了，如新北市還沒年底已額滿。

所以如果把補助款加總，以桃園市民拿到的補助最多，工業局、環保署加上桃園市環保局共補助3萬4000元，以較平價款電動機車為例，扣完補助後若不加掛牌稅費，不到4萬就入手，堪稱是全台最划算的買法。

電動機車已免貨物稅

這陣補助風潮下，銷售人員最常被問到的就是「政府先前不是說有汰舊換新，那個4千元還可以拿嗎？」正確答案是，由於2016年起實施為期5年的汽機車汰舊換新優惠，是提供貨物稅減免，電動機車本就不徵貨物稅，所以沒有減免問題，當然也不會補4,000元。

想好要換什麼車了嗎？想在歲末年終買台電動機車手腳可得加快，若有心儀車款，心動不如行動，畢竟若想「吃定」政府補助，明年起購車補助只會更少、不會更多時，想省荷包的話務必把握這關鍵一周。

(中國時報)